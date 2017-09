Pedro Troglio: "Los partidos los ganan los jugadores con los pies y la pelota, no los estadios"

Foto: elcomercio.pe

La Bombonera fue escogida como la sede del próximo encuentro de la Selección Peruana. La cual, visitará a Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 en lo que se espera que sea un partido para la historia. Hoy, hablando como nexo entre ambas naciones que se cruzarán el 5 de octubre en suelo gaucho, habló respecto a ello el director técnico de Universitario de Deportes, Pedro Troglio.

De nacionalidad argentina y dirigiendo a uno de los clubes más populares del Perú, el 'rulo' tuvo palabras respecto al cambio de cancha por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la cual, venía ejerciendo la casa en el Estadio Monumental de River Plate.

"No hay un estadio donde puedas ganar sin haber jugado. No será un partido fácil para ambos equipos. Esto de cambiar escenarios me parece algo irrisorio, pero si ya está armado, pienso que la Selección Peruana puede ganar en cualquier cancha, o empatar o perder. Los partidos los ganan los jugadores con los pies y la pelota, no los estadios", dijo Troglio para el programa 'Fútbol Como Cancha' de la cadena radial de RPP.

Sin embargo, el técnico 'merengue' tampoco dudó que el estadio de Boca Juniors tenga una mística de impredecible. Ya que como es de recordar, Perú eliminó al seleccionado 'albiceleste' en el recinto 'xeneize':

"Yo no cambiaría de escenario. En el estadio Monumental de River salimos campeones del Mundial de 1978 y también se logró clasificar a varios mundiales. En 1969, nos quedamos sin jugar la Copa del Mundo en la cancha de Boca Juniors, justamente ante la Selección Peruana. Es una cancha que no te asegura nada", añadió.

Chávez no irá al calor

Por otro lado, yendo más hacia el Fútbol Peruano, Pedro Troglio también confirmó la baja de Daniel Chávez para el próximo duelo que sostendrán ante Alianza Atlético de Sullana por el Torneo Clausura. En lugar del ex César Vallejo, fue convocado el juvenil Junior Sulca:

"Ojalá sea solo por 10 días. Ya que los sancionados y los lesionados nos están jugado malas pasadas", agregó el DT de la 'U', qué está próximo a viajar a zona norteña.

DATO: Universitario de Deportes enfrentará mañana a Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura a las 15:30 horas peruanas.