Miguel Trauco: "A mi no me importa si Messi no va al Mundial, yo quiero estar"

Montaje: Luis Burranca - VAVEL.

Apenas faltan 3 días para el tan esperado e histórico partido que sostendrá la Selección Peruana este jueves ante Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, y los jugadores ya empezaron a jugarlo desde los entrenamientos. Durante el día de hoy, ya concentrado con la 'bicolor' en La Videna, el lateral izquierdo, Miguel Trauco, empezó a calentar la previa una vez terminado su entrenamiento bajo las órdenes del técnico, Ricardo Gareca.

Y es que finalizadas sus prácticas del domingo, el jugador del Flamengo no tuvo ni el mínimo problema en enviar su recado al legendario '10' del seleccionado argentino, Lionel Messi. Jugador al que tendrá la durísima tarea de no permitirle el juego este jueves en La Bombonera. Pues, el corazón del juego 'albiceleste', parte desde los pies del hombre del Barcelona:

"No me importa si Messi no está, yo quiero estar. Si él no está él, es problema solo de él", dijo el zurdo de 25 años.

El tarapoteño también dejó en claro que la decisión de llegar temprano a Lima junto con su compañero del Flamengo, Paolo Guerrero, fue tomada exclusivamente por ellos mismos. Ya que afirmó que toda prioridad ahorita es la Selección y el posible histórico resultado que puede sacar en tierras 'gauchas':

"Con todo el sacrificio que hizo este grupo, llegar a estas instancias es muy bonito. Todo esto ha sido difícil, nada ha sido fácil", añadió el zaguero.

Finalmente, el jugador de la 'blanquirroja' fue frío a la hora de hablar de la presión que exige un estadio como lo es La Bombonera: "Todas las canchas son difíciles, la hinchada puede jugar a favor o en contra de ellos. La presión la van a sentir ellos cuando no anoten un gol en los primeros minutos", sentenció.