Previa Estados Unidos vs Gales: un duelo inédito

El cierre de telón de este lunes de Qatar 2022 correrá a cargo de Estados Unidos y Gales, quienes serán la última función del día. Ambas escuadras se encuentran en el grupo B, un sector que para muchos no parece ser muy llamativo, pero que nos puede dejar cosas interesantes. Ambas selecciones son dos de los más jóvenes del Mundial con promedio de edad de 24 de EE.UU y 25 de los Dragones.

No se siempre se juega un Mundial, y tal vez no sean los máximos favoritos para clasificar a la siguiente fase, pero Gales cuenta con una enorme ilusión que podría convertirlos en ese incomodo rival de grupo para Estados Unidos e Inglaterra. Por otro lado, la selección estadounidense es un proyecto joven que promete bastante. Son selecciones con futbolistas que vivirán la experiencia su primer mundial, en el caso de la dirigida por Gregg Berhalter, el proyecto apunta hacia el próximo Mundial donde serán anfitriones.

Aunque sea jornada 1, este partido puede ser crucial para que más adelante se defina el segundo boleto a Octavos de Final.

Una generación que va de a poco

Celebración tras vencer a Honduras en las Eliminatorias. (Foto: Kerem Yucel / AFP / Getty Images)

Por su parte, al combinado norteamericano se le tiene mucha expectativa, debido al crecimiento que han tenido en su proceso y a la inversión que se le realizó en estructuras formativas. Son los actuales campeones de la Liga de Naciones de la Cocacaf 2020 y de la Copa Oro 2021. Tienen entre sus filas a jugadores clave como Christian Pulisic (Chelsea), Tyler Adams (Leeds United) y Weston McKennie (Juventus). Esta una selección que gusta de salir jugando y ser vertical al atacar encontrando espacios. El balón parado se ha convertido en una de sus fortalezas. Llevar la iniciativa del partido ante un equipo que defiendo bajo es una de sus principales debilidades.

Siendo de perfil bajo, se puede dar la sorpresa

Gareth Bale celebrando el triunfo de Gales sobre Austria. (Foto: AFP)

Los dragones no llegan con los mejores resultados a la justa mundialista, pues no ganaron ninguno de sus partidos en la UEFA Nations League, por lo que descendieron a la segunda división del torneo. Aunque, no se puede dejar de lado que, en el clasificatorio para el Mundial, terminaron segundos de grupo y vencieron a Ucrania en el repechaje para que, 64 años después, vuelvan a estar en una Copa del Mundo. Comandados por Gareth Bale, Aaron Ramsey y un Wayne Hennessey en la portería, serán las armas importantes. Una característica del equipo de... es que juegan con tres centrales y dos laterales de proyección en ataque. Realizan ataques rápidos cuando recuperan el balón y, sobre todo, cuando encuentran espacios.

Joe Allen continúa como duda tras haber sufrido una lesión en el tendón de la corva en su partido con el Swansea City el 17 de septiembre.

Antecedentes

(Foto: Getty Images / FIFA)

No existen muchos registros entre estas dos selecciones, teniendo solamente dos precedentes en encuentros amistosos. El primer duelo se dio el 26 de mayo de 2003 con resultado favorable de 2-0 para los Estados Unidos, mientras que el más reciente fue el 12 de noviembre de 2020 con un empate sin goles.

Posibles Alineaciones

Estados Unidos: Matt Turner; Serginho Dest, Robinson, Zimmerman, Antonee Robinson; Tyler Adams, Yunus Musah, Mckennie; Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Ricardo Pepi.