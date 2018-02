República Dominicana aboga a mejorar su pitcheo

Foto: Cortesía Serie del Caribe

Presentación para lamentar en el inicio para República Dominicana en esta edición 2018 de la Serie del Caribe, ya que está tarde en Jalisco cayó por paliza (15-4) ante Venezuela. Tras esta dura derrota contra los Caribes de Anzoátegui, habló su manager Lino Rivera sobre los aspectos a mejorar para el duelo de mañana donde tengan la obligación de derrotar a Puerto Rico, reviviendo una de las confrontaciones históricas de la zona.

"Hoy no fue el equipo que pensamos, no tuvimos avance. Les comenté a mis muchachos en el vestidor que este campo es muy diferente al que estamos acostumbrados a jugar allá. Pero hoy no se lanzó hoy cómo lo teníamos contemplado, ya para el juego de mañana se harán los ajustes necesarios para nuestro segundo juego", Lino Rivera fue claro que no le gustó su manejo en la lomita del campo porque su escuadra admitió un total de 15 carreras.

El pitcher derrotado ante Venezuela fue Raúl Valdés que también estuvo presente en la conferencia de prensa. Ahí admitió que no se sintió cómodo en su debut en este campeonato, no lanzó la pelota como hubiera esperado y buscará corregir para lanzar más abajo. Valdés podría lanzar hasta un hipotético juego de la final que se puedan meter las Águilas.

Para terminar, el protagonista ofensivo de las Águilas: Héctor Gómez estuvo de acuerdo en las declaraciones de su entrenador, debe mejorar el pitcheo para poder ser competitivos en la serie. Él colaboró en este juego con un cuadrangular de dos carreras que le sirvió para acerca a su equipo en el cuarto rollo.