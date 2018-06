Previa Rusia vs Uruguay: en juego el liderato del grupo A

Google Plus

Los anfitriones reciben este lunes a la selección charrúa en el Estadio Samara Arena, en lo que se espera sea un duelo cargado de emociones por la disputa del primer lugar del grupo A.

Ambas selecciones llegan con 6 puntos al partido y matemáticamente calificados a la siguiente ronda del mundial, dejando fuera a sus similares de Egipto y Arabia Saudita; sin embargo, un buen resultado los catapultará a la primera posición de su grupo, que hasta el momento ocupan los rusos por su diferencia de goles.

Evitar a una hipotética selección española

Foto: AFP

Los charrúas no han encontrado su mejor juego en lo que va del mundial, han tirunfado sus dos partidos y llegan con seis puntos a este partido al clásico estilo de la garra charrúa, debido a que sus anteriores partidos ganaron con la mínima diferencia y sufriendo.

En su primer juego, un cabezazo de último minuto por parte de Giménez les dio los primeros tres puntos, mientras que en el segundo, Luis Suárez marcó el único gol de un sufrido y apretado partido contra los árabes que tuvieron más de una ocasión para empatar.

A pesar de que no han explotado a sus delanteros, los uruguayos saben de la capacidad goleadora que tiene en Suárez y Cavani e intentarán afinarlos antes de la etapa de octavos. Una victoria para Uruguay significa ser líderes de grupo y evitar posiblemente a la selección Española en la siguiente fase, aunque nada está garantizado tampoco en el otro grupo.

Además llegan con la reciente baja de su central José María Giménez, quien se pierde este partido por molestias musculares.

El anfitrión quiere ser líder

Foto: EFE

La selección rusa ha sido una grata sorpresa en este mundial, no solo por ganar sus dos primeros partidos, sino por hacerlo jugando bien y con amplia diferencia en el marcador final.

En la inauguración, los rusos golearon a la selección árabe 5-0 con lo que mostraron que se tomaron muy en serio el ser locales y querer llegar lejos en su Mundial; en su segundo partido contra Egipto, dominaron nuevamente el encuentro y encontraron una vez más los goles, anotando 3 al equipo de los faraones y solo encajando uno.

Esas son las cartas de una organizada y goleadora selección de Rusia, que hasta ahora parte como líder por sus ocho goles anotados y sólo uno recibido en dos partidos. Sólo una derrota contra Uruguay les puede quitar la primera posición del grupo A.

Antecedentes

En cuanto se refiere a mundiales, ambas solo se han enfrentado en dos ocasiones, cuando aún Rusia jugaba dentro de la Unión Soviética (URSS). En el Mundial de Chile 62 se enfrentaron en la fase de grupos y la victoria fue para la Unión Soviética por un marcador de 2-1; su segundo enfrentamiento fue en los cuartos de final de México 70, donde los uruguayos se alzaron con la victoria por un 1-0 en tiempos extras.

Diego Godín

Foto: Getty Images

Es el líder no solo en la defensa charrúa, sino en todo el terreno de juego, siempre está bien posicionado, pero no le incomoda salir jugando el balón más allá del medio campo para encabezar los ataques cuando el rival esta encerrado. Godín es el responsable de que ha está selección no le hayan encajado ni un gol en los dos juegos que llevan, porque pese a que parecían muy superiores a Egipto y a Arabia Saudita, ambas selecciones lograron hacer jugadas de gol.

Al ataque es bueno con el juego aéreo, al que se incorpora muy bien y donde ha marcado goles para su selección y su club, el Atlético de Madrid. En este partido será el encargado de contener la ofensiva rusa que ha sido de las más goleadoras del mundial.

Chéryshev

Foto: AFP

El hombre gol de esta selección en el presente mundial se llama Denís Chériyshev, sin ser centro delantero, el jugador del Villarreal de España ha anotado en tres oportunidades durante el mundial al que llegó siendo banca.

Durante el primer partido de la fase de grupos entró de cambio sobre el final del primer tiempo por su compatriota lesionado Dzagóyev; Denís abrió el panorama para su selección con su entrada y se incorporó bien al ataque llegando desde atrás. Consiguió anotar en dos oportunidades y fue nombrado hombre del partido, lo que le valió para ganarse un puesto titular en el siguiente juego contra los faraones a quienes también les anoto.

Sin duda será fundamental para este partido y lo veremos de titular contra Uruguay no solo por su recuperación en media cancha y buen toque de balón, también por su buen golpeo de media distancia y sus grandes incorporaciones al área rival.

Posibles alineaciones