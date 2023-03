Argentina vs Panamá: el campeón vuelve a las canchas

Argentina tendrá su primera participación como campeona del mundo, la albiceleste regresará a la acción en un duelo amistoso ante la selección de Panamá, este amistoso llega en un momento de la temporada donde las ligas se están definiendo, por lo que el nivel competitivo de los jugadores está al máximo, si bien no hay un torneo de relevancia próximamente, la preparación es importante para cada selección y sus aspiraciones.

Argentina se prepara/Imagen: Argentina

Este duelo entre CONMEBOL y CONCACAF promete ser muy intenso, ya que ambos tienen mucho que demostrar, Argentina quiere demostrar porque es la actual selección campeona del mundo, mientras que Panamá buscará ser el primer equipo en derrotarlo, el duelo es muy atractivo por todo eso que hay en juego, además el estadio estará repleto y con la afición Argentina como local, hará pesar el estadio.

¿Cómo llegan?

Argentina

La Selección Argentina tendrá su primera prueba luego de haber conquistado la Copa del Mundo, la albiceleste tuvo una gran participación en Qatar luego de haber perdido el primer partido y en la gran final entregaron todo hasta definirlo en penales, ahora luego de tanta euforia volverán a disputar un duelo amistoso en casa, el monumental verá por primera vez al nuevo campeón del mundo y su gente hará que el estadio retumbe.

Scaloni ahora tiene la gran tarea de mantener al equipo en el máximo nivel, el cambio generacional tendrá que llegar a esta selección, aún es un misterio si Messi continuará en busca de otra copa del mundo, pero Argentina ya cuenta con jugadores jóvenes de calidad demostrada, será interesante ver como se acoplan ahora que son los campeones.

Jugadores como Garnacho, Álvares, Fernández, Martínez y otros más ya están jugando en el máximo nivel de Europa, por lo que el proyecto de Argentina parece ser muy sólido por muchos años más, desde este momento podría ser candidato a repetir el título en el mundial de 2026, en esta fecha FIFA sus rivales no parecen ser una gran prueba, no obstante el hecho de poder vencer al campeón siempre es una motivación extra y Argentina deberá tener mucho cuidado con eso.

Panamá

La Selección de Panamá viene de un proceso mundialista fallido en donde no logró clasificar por segunda ocasión consecutiva, el proceso para Rusia 2018 fue mucho más beneficioso para la selección, pero la eliminatoria rumbo a Qatar simplemente no lograron consolidarse como equipo y no logró ni entrar al repechaje, ahora que enfrentarán al campeón tienen la posibilidad de abarcar todas las portadas por haber vencido a la Albiceleste.

Panamá solía destacar por el juego físico siendo un rival muy complicado de vencer, en la actualidad no tienen una gran estrella destacada y es su gran oportunidad de darla la oportunidad al talento joven, esta selección al estar en la CONCACAF, tiene una gran ventaja, ya que no tendrá que competir con USA, México y Canadá para clasificar, así que para llegar en un gran nivel a la eliminatoria deberá definir un estilo con jugadores jóvenes y darles continuidad.

Panamá tiene la gran oportunidad de abollar la corona a Argentina y así llegar con la máxima motivación para enfrentar su duelo de Liga de Naciones que se disputará el martes ante Costa Rica, en esa competencia Panamá lidera su grupo y busca cerrarlo de la mejor manera, así que tendrán que dar el mejor partido en el monumental para arruinar la fiesta del actual campeón del mundo, sin duda sería histórico para esta selección.

Antecedentes

Argentina 5-0 Panamá

Argentina 3-1 Panamá

Última alineación de Argentina

Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez y Di María.

Última alineación de Panamá

Guerra, Wynter, Serrano, Harvey, Mosquera, Rodríguez, Perdomo, Phillips, Yanis, Murillo, Bultrón.