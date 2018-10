Carlos Sánchez reconoció la urgencia que tiene Monterrey por un triunfo

Rayados cerró su preparación para el importante compromiso de este miércoles donde el conjunto albiazul recibirá a Santos en el marco de la décima fecha del Apertura 2016.

En conferencia de prensa, el uruguayo, Carlos Sánchez, habló sobre lo primordial que es obtener la victoria ante los Guerreros esta mitad de semana en la cancha del Estadio BBVA.

“La verdad que venimos urgidos de un triunfo, creo que hemos hecho las cosas bastante bien como para merecerlo. Hoy por hoy no está costando abrir el marcador y eso es de lo que estamos pecando, eso tenemos que corregir, las situaciones que tengamos poder convertir y sacar el triunfo que todos esperamos porque nos urge”.

El charrúa comentó que mantienen firme la idea de calificar a la Liguilla y que a su vez se sienten apenados con la afición por la situación que vive Monterrey actualmente.

“Nos sentimos apenados, que la afición venga y no podemos regalarles un triunfo eso pesa. Si Dios quiere mañana ojalá podamos hacer las cosas bien para regalarles un triunfo a ellos y un desahogo en nosotros”.

Sánchez reconoció que sí están obligados al triunfo ante el conjunto de la Comarca y se dijo consciente que ya no hay margen de error en lo que resta del torneo de Liga en el balompié nacional.

Sobre los rumores que hablan de un vestidor roto dentro de Rayados y de cierta mala relación con el timonel de ‘La Pandilla’, Antonio Mohamed, el atacante sudamericano manifestó: “Lo que se diga hacia afuera la verdad que a nosotros no nos tiene que importar. No creo que haya ningún tipo de división de jugadores o de cuerpo técnico, eso es lo importante que todos juntos podemos sacar esto adelante. Estamos con él (Mohamed), si él se va es culpa de nosotros. Ojalá que no se vaya y que podamos seguir, empezando con un triunfo mañana”.