Juan Francisco Palencia: "No me voy contento por el resultado"

Los Pumas de la UNAM siguen si cosechar un triunfo de visitante y cayeron ante el América de Ricardo Antonio La Volpe por dos goles a uno, en la jornada 11 del torneo Apertura 2016 de la Liga Bancomer MX. Además, Universidad fue un equipo que le puso corazón al juego y con el regreso de Alcoba, se comenza a ver un fútbol interesante en la escuadra felina.

En conferencia de prensa, Juan Francisco Palencia se mostró orgulloso de su equipo a pesar de que el resultado no les benefició: "Me gustó muchísimo cómo jugó mi equipo, me deja muy contento en su accionar, somos un equipo atrevido, valiente, tuvimos muchas llegadas", dijo el estratega unamita en las instalaciones del Estadio Azteca.

Con el tema de las condiciones que la cancha del Azteca presentó, Francisco afirmó que no hay pretexto, ya que la lluvia fue un factor importante en el encuentro: "Nos gusta este tipo de campo, que sea rápido, muy vertical con una buena circulación de pelota, la diferencia es que ellos metieron gol".

Sobre las rachas negativas de Universidad como visitante en este torneo, Palencia aseguró lo siguiente: "No se gana de visitante, pero no se juega mal, hicimos un buen partido; la diferencia es que ellos lo reflejaron en el marcador".

"No nadas más cuando se gana se juega bien"

Para finalizar, Juan Francisco comentó que Pumas si tuvo errores y el rival lo aprovechó de buena manera: "Tuvimos errores puntuales los primeros ocho minutos y ellos los aprovecharon bastante bien. Pero mi equipo jugó muy bien, nosotros hicimos un buen esfuerzo".

Con este resultado, los Pumas sin quinto lugar con 17 unidades y América ya es cuarto con 18 puntos; por lo que UNAM recibirá a Jaguares de Chiapas el próximo fin de semana en el Olímpico de Ciudad Universitaria. Por su parte, los de Coapa visitarán a Monterrey en el BBVA.