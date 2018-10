Antonio Mohamed: "Los partidos amistosos son entrenamientos"

La plantilla de Antonio Mohamed no tuvo la respuesta esperada o marcada, ya que al termino del primer tiempo se tenia el marcador de 0-3 controlado por el Santos Laguna.

Fue hasta los últimos minutos de la segunda mitad que Arturo Gonzalez logro anotar el gol de la esperanza al minuto 88'.

En rueda de prensa el timonel Antonio Mohamed responde qué tanto le sirve como conclusión el partido a pesar de las ausencias que se tuvo en el partido.

"No sirve para sacar conclusiones de nada porque no se juega como un partido intenso, siempre digo lo mismo, los partidos amistosos son entrenamientos así que no, no se puede sacar ninguna conclusión valida porque la intensidad no es real".

Cuestionando el porque tomó la decisión de jugar el parido bajo lluvia en el Estadio BBVA Bancomer comentó:

"Por respeto a los rivales que vinieron y estaba programado ya esta mañana, hicieron el esfuerzo de venir hasta aquí me parece una actitud de respeto."

Por ultimó opinó de como vio el partido de México jugado el día de ayer en Columbus y a su vez el partido de Brasil - Argentina.

"No pues de México estuvo buenisimo, ya esta encaminado para la hexagonal, es una alegría para el fútbol mexicano. A Argentina seguramente se va a levantar. El mundo avanzó, la tecnología avanzó, ahora hay mucha comunicación, los entrenamientos, y todos entrenan por igual con la misma intensidad, con la misma idea, están todos preparados, todos saben como juega el otro rival, están bien entrenados que pueden competir contra quien sea, al igual si no te preparas te puede ganar cualquiera, entonces el que quiera ganar con la historia, con la camiseta esta totalmente equivocado, tanto argentina como Monterrey, como quien sea, solamente hay categorias , en ocasiones hay jugadores que no tienen la fortuna de jugar en primera y no hay tanta diferencia entre grandes equipos, tal vez entre los tres más grandes del mundo pero después los demás son igual, y si (Lionel) Messi no juega con Argentina jugarán completamente normal, él no afecta".