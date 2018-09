Arden en el descenso…

Lo del Veracruz está más que claro, no pueden ser de visita lo que sí son de locales. Hasta el momento, las ideas de Carlos Reinoso están saliendo bien en casa, pero falta redondearlas con mejores actuaciones en patio ajeno cuando se encuentran con rivales que pasan por buen momento, como este fin de semana ante Toluca.

A pesar de lo que se pensaba al inicio, Ángel Reyna está tomando una actitud muy diferente a la hora de participar en los partidos. Tiene llegada, pisa el área enemiga y llega a poner pases de gol que serían concretados por delanteros con mayor contundencia, los cuales en serio que le hacen falta al Veracruz.

Sin echar campanas al vuelo, Veracruz parece tener una ventaja en la zona de descenso, que sigue ardiente, ya que Morelia es el último lugar y candidato número uno a perder la categoría con tres puntos debajo de los escualos, quienes esperaban una ayuda del América para bajar aún más al Puebla, pero se quedaron esperando.

La situación de Puebla y Jaguares está más complicada. Con todo y técnico nuevo, los poblanos no levantan ni en juego, ni en actitud ni pantalones para darle esperanzas a su afición para no descender.

Llegó José Saturnino Cardozo al banco camotero pero no convenció ante un América que está pasando por un mal momento, mal momento que no es crisis, porque enseguida los agoreros del fatalismo creen que esta mala racha ya debe costar la cabeza de Ricardo La Volpe. Yo no encuentro su famoso “Lavolpismo” en el cuadro de Coapa, pero tampoco es la mejor idea cortar este proceso a medio torneo.

Pero continuando con la zona caliente, Jaguares tiene 107 puntos en la posición 16 de la tabla de cocientes y está a uno de La Franja. Es vital mencionar que ambos equipos tienen dueños que son familiares directos. Los famosos Chargoy van a perder una franquicia y hasta la fecha seis podría apostar que serán los de la Angelópolis quienes se instalarán en la Liga de Ascenso (nunca me ha gustado el nombre) ya que están perdiendo puntos y están haciendo todo para merecerlo.

Por su parte, Morelia tomó una bocanada de aire fresco al vencer a un rival directo del descenso, Jaguares, con un 2-1 de visita que le da esperanzas para seguir luchando. Después de dos derrotas seguidas (frente a Atlas y América) todo indicaba que no se levantarían y llegaban como víctimas a Tuxtla Gutiérrez, pero le pusieron eso que otros no tienen (hola, Puebla) para sacar un resultado inesperado pero que los mantiene en la lucha.

Botepronto

Ya regresó el futbol más hermoso del mundo, incluso mejor que algunas eliminatorias dentro de la Copa del Mundo. Para la sorpresa de muchos (y mía también), en la Ciudad Luz se apareció Ángel Di María, además de Draxler y Cavani para sentenciar una eliminatoria contra Barcelona, que fue borrado 90 minutos contra París Saint-Germain. Está de vuelta la UEFA Champions League, el mejor torneo a nivel de clubes.