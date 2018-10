Daniel Hernández: "Nos sentimos motivados para lograr grandes cosas"

Dorados de Sinaloa continúa con sus trabajos de preparación, previo a lo que será el encuentro de la última jornada del Ascenso Bancomer MX, cuando reciban a los Correcaminos de la UAT, en la cancha del Estadio Banorte, buscando quedarse con los tres puntos para terminar en la cima de la tabla general.

Daniel Hernández, quien puso el empate parcial la visita del pasado fin de semana a Los Mochis, habló con los medios de comunicación sobre su reaparición como titular en la división de plata y su estreno como goleador con el conjunto sinaloense.

“Contento porque uno siempre está entrenando al máximo para aprovechar una oportunidad, todos estamos con la disposición de ayudar en el momento que se necesite y en esta ocasión me tocó a mí. Estoy feliz por aportar con un gol para el beneficio del equipo y me siento listo para seguir sumando minutos”, comentó.

A pesar de la enorme diferencia que hay entre ambos planteles, el ‘Gran Pez’ sufrió más de la cuenta contra unos Murciélagos FC que se encontraron con un penal en los primeros minutos para ponerse en ventaja, obligando así a los actuales monarcas a venir de atrás para remontar en la parte complementaria.

“Fue un partido donde pasó de todo ya que no hay ningún rival fácil, desafortunadamente me tocó cometer un penal al inicio del partido pero así es esto del fútbol a cualquiera le puede pasar. Gracias a Dios luego me tocó anotar el del empate y fue un gran triunfo que nos calificó a la liguilla de manera oficial”, señaló.

El camiseta #41 del equipo de Sinaloa, más que presionado, se dijo motivado por el hecho que ir en busca de repetir el título para así ascender a la Primera División de forma directa.

“El equipo está muy mentalizado de hacer cosas importantes, queremos lograr el bicampeonato para tener el pase directo a primera división. No nos sentimos nada presionados pero si muy motivados para lograr grandes cosas en este torneo”, concluyó.