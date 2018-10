Pablo Aguilar: "Me deja una buena enseñanza"

Terminó el trago amargo; Pablo Aguilar finalmente tendrá que acatar con su castigo inicial por parte de la Comisión Disciplinaria que consta de diez partidos y no un año de suspensión, esto por dictamen del TAS que se dio a conocer la mañana de este martes.

En entrevista para Televisa Deportes, el zaguero habló con respecto a lo sucedido y lo que aprendió de dicha circunstancia que lo tuvo por varias semanas en el ojo del huracán.

“Disculpas a mis compañeros, a la afición, no solamente la del América sino en general. Uno lo que hizo yo sé bien que no es bueno, actué de una mala manera y me arrepiento profundamente de todo lo que había pasado. La enseñanza de eso es que un momento de calentura, uno tiene que tratar de pensar lo que va a hacer”.

Aguilar sabía que merecía una sanción y ahora quiere tratar de olvidar lo sucedido y enfocarse a su regreso a las canchas, que podría ser pronto en dado caso de que el cuadro de Coapa llegue a la instancia de Semifinales del Clausura 2017.

“Vamos a darle la vuelta a esta página, me deja una buena enseñanza, no solo a mí sino que al resto de los compañeros. Yo sé que más de uno lo va a aprender y lo va agarrar. (Estoy) muy contento, tratar de trabajar y olvidar eso”.

El zaguero sudamericano fue contundente sobre su sentir cuando se había enterado de lo que era la sanción de un año inactivo: “Estaba destrozado, me dolía bastante pero bueno hay que aprender de todo esto, queda como una historia más para mí”.

Finalmente Pablo cerró con agradecimientos tanto a la afición, el club americanista, sus compañeros e inclusive a jugadores de otros equipos que se mantuvieron al pendiente de su situación.

América buscará firmar su clasificación este sábado en punto de las 21:00hrs ante los ‘Tuzos’ del Pachuca. Ganando o empatando avanza pero de perder tendrá que esperar combinación de resultados tanto de Tigres, Veracruz y Morelia.