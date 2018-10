Hernán Cristante: "Estamos ejecutando mal algunas cosas"

El director técnico del Deportivo Toluca, Hernán Cristante, declaró estar molesto después de la derrota en casa ante Querétaro; partido que les daría como resultado regresar al líderato, además de despedir de una gran manera a uno de sus más emblemáticos jugadores, Antonio Naelson Sinha.

Acerca del funcionamiento del equipo, el timonel admitió sus errores al realizar cambios antes de lo previsto, como el de Sinha, a quien se le esperaba despedir con un buen partido, ya que era el último juego en casa de la temporada regular.

Los 'Escarlatas' comenzaron ganando el partido, en el minuto 40, hasta después del segundo tiempo, donde con un doblete de Sanvezzo, terminaron perdiendo el cotejo: "Hasta que hicimos el gol en el primer tiempo el equipo entró en el ritmo de ellos, nos costó, después el equipo jugó un buen cierre del primer tiempo, empezó muy bien el segundo tiempo y me equivoco en los cambios, y la regué yo en el partido. Un poco el sentimiento, sentirme identificado con Sinha, me apuré, quería que él jugara, el partido no se veía con complicaciones, se veía un partido en lo que uno estaba visualizando, un partido tranquilo en que el equipo venía mejorando, había penetrado, hizo varias jugadas. De entrada el equipo trianguló bien, ellos encuentran el empate en una pelota que le roban a Sinha, y después la diferencia un pelotazo, algo que es difícil de entender porque lo trabajamos. Tuvimos varias situaciones de gol aparte del penal y nada, te vas con esa sensación de 'soy un estúpido', sí, porque hay que dejar algunas cositas de lado en decisiones que uno debe de tomar".

Toluca ha perdido puntos importantes es casa y Hernán dijo cuáles han sido las razones: "Adolecemos de eso, regalamos muchos espacios, terminamos resolviendo mal pelotas que son de mucha más fácil resolución, y eso nos afecta. Estamos ejecutando mal algunas cosas, simple, eso es así".

A la vez, el argentino mencionó las partes buenas que ha tenido el equipo en cada juego: "El equipo futbolísticamente responde, en eso no tengo nada que objetar, voluntariamente estamos muy bien, no dejan de correr, no dejan de trabajar, todavía nos falta un poco más de tranquilidad, de pensar el partido. Hay partidos que todos los técnico decimos lo mismo, 'bueno, si no puedes ganar no pierdas', y nos falta ese equilibrio. El equipo estaba controlando, generando, tenía espacios, se creaba espacios, y tomamos mala determinación. Entonces ahí entra la cabeza, es un problema de ansiedad, de equilibrio, de saber que es ano es la última jugada, sí es la más importante pero hay que trabajarla".

Sobre el tema de Rubens Sambueza y otras ausencias que ha tenido, dijo: "Y si todo marcha bien vamos a contar con él también (Rubens Sambueza). Hoy le dimos futbol a algunos chicos que no venían participando tanto, así que para la semana que viene esperamos tener el plantel completito".

Por último, habló sobre la afición, que a pesar del resultado, no dejó de apoyar al equipo en todo el partido: "El aficionado está frustrado por los resultados, igual que todos nosotros; ahora si vas al funcionamiento, a las situaciones, a lo que genera el equipo, es interesante. La gente se enoja, grita, te pide, eso es así, es parte de una pasión y así lo vivimos todos. Emocionados, por supuesto. Hoy me empaté mucho con el sentimiento de Sinha, obviamente me afectó y me hizo tomar una mala determinación".