Atlante se declara listo para el Clausura 2018

Año nuevo, torneo nuevo, ilusiones nuevas. Atlante se declara listo para afrontar el Torneo Clausura 2018 del Ascenso MX, en donde será de revancha, pues tienen como objetivo de superar lo hecho en la temporada pasada, además se decide el equipo que ascenderá, queda medio boleto y el conjunto atlantista no quiere dejar escapar la oportunidad de retornar a la Primera División.

El equipo azulgrana trabaja a marchadas forzadas para llegar de la mejora manera para su debut este sábado 6 de enero, estarán enfrentado como visitante a Cafetaleros como parte de la Jornada 1.

Por ello, el atacante de los Potros, Lizandro Echeverría, quien trabajó con mucha precisión en la pretemporada, manifestó que el equipo se encuentra listo para comenzar su aventura en la división de plata, en la que irán por sus primeros tres puntos de la competencia.

“Fue una pretemporada muy dura, nos estamos preparando fuerte para lograr el objetivo que es ser campeones y debemos empezar con el pie derecho, tomar confianza y más jugando de visita en el primer juego del torneo. Sería importante arrancar con una victoria”.

De igual manera, Echeverría declaró que el cuerpo técnico se encuentra en los últimos detalles para conformar el once titular para el primer juego, Lizandro espera poder iniciar: “Todo lo que sea para bien, ayuda al equipo. Hay jugadores que buscan su espacio en el plantel. Me dio gusto ver a un referente del Atlante como Giancarlo Maldonado entrenando con el equipo, en lo personal lo he visto jugar y creo nos podría ayudar en la cancha, pero son decisiones que tomará el cuerpo técnico. Lo importante de este torneo es que trabajemos con un objetivo en común, independientemente de quien conforme el plantel”.

Hace un año Lizandro pasaba por un difícil momento, en la que precisamente en el inicio del torneo sufrió una grave lesión, donde se fracturó el tobillo derecho cuando marcó el segundo tanto ante Cafetaleros, tras su ausencia en la cancha, “El Licha” dice estar en buen estado físico.

“La verdad estoy muy bien, he trabajado muy fuerte. La pretemporada me ayudó mucho y ya estoy ansioso de que inicie el torneo. La lesión ya se me olvidó y estoy enfocado en lo que viene”.

Finalmente, el atacante azulgrana mencionó acerca del nuevo cuerpo técnico, donde les han pedido llevar al equipo a los primeros lugares del campeonato.

“Desde que llegó el profe Sergio, nos dijo que había que meter duro la pierna, correr y dejarlo todo en las prácticas y así lo hemos hecho. No tenemos excusas, debemos hacer un gran torneo. Los partidos de práctica nos ayudaron para entrar a ritmo y el equipo se ha conformado bien, aunado que mis compañeros son excelentes personas”.