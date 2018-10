Hernán Cristante: "Nos llevamos una victoria difícil"

El Deportivo Toluca aprovechó este domingo jugar con un elemento durante más de 70 minutos para derrotar a Monterrey, y con ello conseguir su primera victoria como local en la edición Clausura 2018 de la Primera División.

Después del encuentro, Hernán Cristante habló de lo bueno y lo malo del funcionamiento que tuvieron sus dirigidos ante Rayados: "Creo que le ganamos a uno de los equipos más fuertes. El equipo estaba bien en el once contra once, después viene la expulsión de Hurtado y nosotros nos descompaginamos, como con el miedo de que un equipo con uno menos nos haga daño. Me parece que debimos hacer más, nos quedamos muy estáticos por momentos, lo que me gustó es que después encontramos las variantes".

A la vez, resaltó conseguir los tres puntos contra un equipo que tiene una de las mejores plantillas de la competencia: "Uno de los mejores equipos de México, mejor dirigido también. Hoy fue un partido difícil, de mucha atención, pero creo que Toluca lo hizo bien, nos llevamos una victoria difícil, merecida, trabajada, pero victoria al fin".

Por último, explicó la razón por la que Alfredo Talavera no fue titular en dicho cotejo: "Lo hablé con el "Gato" López, con parte del cuerpo médico, los kinesiólogos, mi cuerpo técnico, entonces, fue una decisión mía, no quiero apurarlo, quiero que 'Tala' encuentre su mejor ritmo. Todos los jugadores tienen riesgo de una lesión, pero particularmente a él lo quiero cuidar, no lo voy a apurar, va a tener su chance, más trabajo, fortalecimiento, sentirse más seguro todavía; y Luis lo ha hecho bien, así que estoy tranquilo con esa situación".