Previa Monarcas vs Xolos: buscar sumar puntos

Este sábado 24 de Febrero uno de los partidos que inaugurara la Jornada 8 de la LIGA MX Femenil es el duelo de Monarcas vs Xolas; este es un duelo importante para ambas escuadras pues se juega la segunda ronda de grupos pero también es importante para sumar un poco más de puntos.

Los equipos se han enfrentado 3 veces en las cuales el primero se lo llevo Xolas con un 2-0, el segundo se lo llevo Monarcas 1-0 y en este Clausura 2018 empataron 2-2; ambos equipos se encuentran en los últimos lugares de la tabla del grupo 1.

¿Cómo llegan?

Las de Monarcas llegan de empatar con Cruz Azul en su casa; actualmente se posicionan en el lugar 7 de la tabla del Grupo 1 con tan solo 3 puntos en 3 juegos empatados y 4 perdidos; además de contar con 5 goles a favor y 20 en contra.

Las de Tijuana llegan de empatar con las Tiburonas de Veracruz en el Estadio Caliente; actualmente se posicionan en el último lugar de la tabla del Grupo 1 con tan solo 2 puntos en 2 partidos empatados y 5 perdidos; cuentan con 4 goles a favor y 11 en contra, a pesar de que no han tenido una buena temporada las tijuanenses buscaran el ganar para sumar más puntos y dejar el último lugar.

Jugarodas a seguir

Eleisa Santos | La jugadora de Monarcas ha demostrado desde el torneo anterior porque es una pieza indispensable del equipo aunque actualmente solo cuenta con dos goles Eleisa demuestra su capacidad de buscar el balón siendo muy aguerrida y no solo quedándose en su posición original que es de defensa; en los últimos partidos Eleisa ha sido la salvadora del equipo y por eso se ha ganado su titularidad.



Itzel González | La arquera de Tijuana ha sido pieza indispensable para el equipo ya que a pesar de no llevar un buena temporada ha tenido buena participación para no tener tantos goles en contra como otros equipos; cabe destacar que en sus últimos partido no ha dejado pasar más de una anotación y es la razón por la que ha ganado la titularidad de los últimos seis juegos en el torneo.