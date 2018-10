Resultado y goles del partido Cafetaleros 1-3 Toluca de la Copa MX 2018

Cafetaleros : C. López; D. Guerra, C. Pérez, H. Rodríguez, W. Días; D. Jiménez (J. Ayoví, min. 73), N. Maya (L. Ramos, min. 73), D. de la Torre (C); B. Villalobos, E. Pérez y E. Bárcenas. DT: Gabriel Caballero.

Toluca : L. García; R. Salinas, O. González (C), S. García, A. Benítez; L. López, A. Ríos; A. Vega (L. Quiñones, min. 5), Á. Reyna, G. Hauche (R. Sambueza, min. 71); y P. Canelo. DT: Hernán Cristante.

MARCADOR : 0-1, min. 24, A. Benítez. 1-1, min. 53, E. Pérez. 1-2, min. 61, P. Canelo. 1-3, MIN. 66, P. Canelo.

ÁRBITRO : Oscar Mejía. Amonestó a: D. Guerra (min. 29), A. Benítez (min. 50), C. Pérez (min. 59), L. Quiñones (min. 78), H. Rodríguez (min. 83), L. García (min. 90) y E. Brambila (90+1).