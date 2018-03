Henry Martín: "Tenemos que dar un golpe de autoridad"

Google Plus

Quedó atrás la Fecha FIFA, es momento de que regrese el torneo de Clausura 2018 y viene la recta final de la Fase Regular en el futbol mexicano y la Jornada 13 nos brinda como platillo atractivo una edición más del denominado Clásico Joven entre las Águilas del América y el Cruz Azul a disputarse en la cancha del Estadio Azteca este sábado en punto de las 21:00hrs.

Oportunidad de oro para el delantero mexicano, Henry Martín, dado que el atacante francés, Jéremy Ménez, estará fuera varias semanas por una lesión sufrida en el choque ante Toluca.

En palabras para Televisa Deportes, el ariete nacional espera aprovechar el momento y poder contribuir a la confianza que le ha venido mostrando Miguel Herrera, actual timonel del equipo de Coapa.

“Tenemos que dar un golpe de autoridad, creo que tenemos la capacidad y el equipo para hacerlo, solo hay que salir y demostrarlo en la cancha, tenemos que llevarnos los tres puntos, más siendo en casa”.

Posteriormente Martín comentó lo siguiente con respecto al sinodal a vencer este fin de semana: “Cruz Azul es un gran equipo, viene bien. Tengo compañeros ahí que conozco que jugué con ellos, que son grandes amigos. Va a ser muy divertido y enfrentarlos en la cancha”.

La competencia interna en América ha sido muy intensa en últimas semanas y sobre su presencia en la banca algunos encuentros correspondientes en la Liga, a pesar de arrancar con cinco goles, Henry dijo: “Te motiva, tal vez no estés haciendo las cosas como Miguel quiere y creo que con los partidos de Concachampions, los entrenamientos, tienes que analizar a los compañeros que están dentro y ver el tipo de juego que se está manejando y acoplarte a ello. Me viene bien el poder tener la oportunidad de jugar, aún no se define, espero tenerla y salir a dar mi mejor partido. Estoy para jugar”, finalizó.