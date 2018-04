Leonel Vangioni: "Este plantel se creó para pelear títulos"

Semana importante dentro del conjunto de Rayados, ya que se juegan los últimos compromisos dentro del Clausura 2018 y ahora tienen un atractivo encuentro en puerta ante las Águilas del América a disputarse este sábado en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:00hrs.

Leonel Vangoni, elemento de Monterrey, compareció en conferencia de prensa este martes para tocar los puntos sobre el presente del equipo albiazul, que sigue dependiendo de sí mismo para una clasificación a la Liguilla del futbol mexicano.

“En el último partido, creo que no estuvimos finos, bien con el balón, no fuimos tan verticales, por momentos Pumas nos manejó la pelota. El rival juega, por momentos fueron mejores que nosotros pero lo importante es que a pesar de que no estuvimos en nuestro nivel, se logró un triunfo importante”.

Son otros equipos los que han venido generando un poco más de expectación de cara a la Fiesta Grande de nuestro balompié, el caso de Toluca, el propio Tigres e inclusive el propio América. En ese sentido y sobre lo que pasa con ‘La Pandilla’, Vangioni comentó:

“Si bien no hemos salido de zona de Liguilla, el equipo no venía mostrando una solidez como para volver a ser candidato como el torneo pasado. Por lo menos en lo personal, a mí no me molesta. Tenemos que ser realistas de que este plantel se creó para pelear títulos”.

El arbitraje ante los universitarios resultó ser muy polémico y el sudamericano no quiso involucrarse del todo y solo refirió lo siguiente: “Sinceramente nunca fui de criticar a los árbitros porque son seres humanos como nosotros. No me gusta criticarlos porque a veces se pueden equivocar a favor y en otras en contra. Con respecto al VAR, creo que si eso ayuda a que haya menos injusticia, está bien.”

Finalmente sobre el choque ante el equipo de Coapa, Vangioni cerró diciendo: “El equipo está bien, somos conscientes de que necesitamos el triunfo, sobre todo para ya matemáticamente estar calificados. Hemos tenido una levantada importante, va a ser bueno traer los puntos de América. Sabemos que es difícil, ante un rival que tiene mucha jerarquía, un gran plantel pero vamos mentalizados en buscar el triunfo”.