Previa Celaya - Pachuca: iniciar con el pie derecho

Pachuca, quien ya tiene un subcampeonato reciente en Copa MX, se presenta en el Apertura 2018 de dicho torneo visitando el Estadio Miguel Alemán donde estarán inaugurando la primera fecha cuando se enfrenten al Club Celaya.

Toros y Tuzos comparten el grupo 5 junto con el campeón de Liga MX, Santos Laguna. Para este partido se espera que el Celaya pueda sacar ventaja de su condición de local ya que es valioso empezar a sumar puntos desde el inicio.

¿Cómo llegan?

Ni Celaya ni Pachuca tuvieron un debut soñado en sus respectivas ligas ya que ninguno pudo sumar de a tres unidades.

El pasado sábado, los Tuzos recibían a los Rayados de Monterrey con varios rostros conocidos y que ahora serían rivales como es el caso de Diego Alonso, Jonathan Urretaviscaya y el canterano tuzo, Rodolfo Pizarro.

Una gran entrada tuvo el Estadio Hidalgo y la afición esperaba iniciar con el pie derecho, sin embargo, un error de Alfonso Blanco propició la única anotación del encuentro a cargo de Avilés Hurtado. Los pupilos de Pako Ayestarán tenían su primera derrota del torneo.

Por otro lado, los Toros de Celaya, quienes integraron a sus filas refuerzos con experiencia en Liga MX como Ángel Reyna y Néstor Calderón tuvieron un apretado partido frente a Dorados de Sinaloa y al igual que Pachuca, no pudieron aprovechar su condición de local.

Durante un lapso se esperaba que el Celaya pudiera llevarse la victoria ya que se adelantaron en el marcador en el primer tiempo, sin embargo, fueron víctimas de sus propios errores defensivos y ofensivos cuando fallaron un penal que hubiese sido el 2-0. Ya en la recta final, 'El Gran Pez' empataría desde los once pasos.

Foto: tvpacífico

Historial de enfrentamientos

Los últimos cinco enfrentamientos han sido en Copa MX y uno en el lejano Apertura 2002 cuando el Celaya estaba en primera división. El balance en el torneo copero es a favor de los Tuzos ya que de los últimos cuatro partidos han ganado tres y empatado uno.

El más reciente choque entre Tuzos y Toros fue el pasado 21 de febrero del presente año donde los hidalguenses ganaron por la mínima en el Estadio Hidalgo.

Jugadores a seguir

Erick Gutiérrez | A pesar de que no fue titular en el pasado partido contra Monterrey, cuando ingresó de cambio en el segundo tiempo, su presencia fue notable. Pachuca generó más oportunidades de peligro cuando Guti entró a ganar el mediocampo y así buscar el empate que no se dio. Aún no se sabe cuál será el cuadro que Pako Ayestarán mande en Copa MX, pero es muy probable que veamos a Erick Gutiérrez muy participativo en ambos torneos.

Ángel Reyna | Uno de los jugadores más 'trotamundos' del futbol mexicano llegó Celaya por tercera vez. El que igual alguna vez jugara para Pachuca, es uno de los refuerzos "estrella" de los Toros ya que tras un buen torneo con los Diablos rojos del Toluca, Reyna busca tomar las riendas del equipo y con su experiencia, encaminar a su equipo al gol y a las victorias.