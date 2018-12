Mateus Uribe: "El rival a vencer siempre es el América"

La Liguilla está a nada de iniciar y en el conjunto de las Águilas del América continúa la preparación e inclusive ya hubo presencia de los altos mandos. El dueño del equipo americanista, Emilio Azcárraga ya sostuvo una reunión con jugadores y cuerpo técnico, esto en miras de lo que será el inicio de una nueva Fiesta Grande del futbol mexicano donde la presión existe pero también respaldo hacia Miguel Herrera.

En palabras para Televisa Deportes, el propio Mateus Uribe dejó en claro el apoyo que existe para el timonel del equipo y lo que esperan que pueda darse en esta recta final del semestre.

“Sabemos que él es una gran persona, un gran técnico y estratega. No solo él está en riesgo, todos nosotros lo estamos porque si llegamos a fracasar en nuestro objetivo, no sabemos qué va a pasar. Hoy estamos acá, tenemos la posibilidad de demostrar y de esforzarnos para sacar este campeonato pero si no se llegan a conseguir los objetivos (Dios no lo quiera), no solo él está en riesgo, lo estamos todos”.

Uribe fue contundente en su forma de ver las cosas y consideró que el América es el rival a vencer dentro de la Liguilla del balompié nacional: “Para nadie es un secreto, desde el primer partido del campeonato todos los equipos que vienen al (Estadio) Azteca o que se enfrentan contra el América, siempre se juegan una Final, sea cual sea la instancia del campeonato, más ahora en Liguilla”.

El colombiano cerró diciendo: “En Liguilla van a querer sacar al América, van a querer ganarle en su casa, van a querer dar un golpe de autoridad, van a querer salir en la prensa todos en primera plana, entonces el rival a vencer siempre es el América”, finalizó.

El duelo de Ida ante la escuadra del Toluca se llevará a cabo este jueves en punto de las 19:00hrs en la cancha del Estadio Nemesio Diez. Cabe recordar que el primer criterio de desempate es los goles de visitante y posteriormente la tabla general donde las Águilas concluyeron en segunda posición.