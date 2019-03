Diego Armando Maradona: "Que los jugadores no se vayan por un pedazo de tela, sino por el corazón"

Tras empatar sin goles ante Leones Negros, lo que significa salir del fondo de la tabla general para los Dorados de Sinaloa. Diego Armando Maradona habló en conferencia de prensa de los naturalizados en México y los cambios que hay en la estructura de la Selección de Argentina.

"Yo no me pongo a pensar en eso. Yo me siento argentino y soy argentino, por más que me lleven a otro lado. Pero si a los muchachos se les ofrece la posibilidad de jugar y verse en un Mundial y eso les parece lindo, defender solamente un pedazo de tela, al corazón, me parece una distancia muy grande, nada más", declaró Diego Armando Maradona de la intención de argentinos de portar la playera de México.



En Argentina hay cambios estructurales, uno de ellos es la dirección de Selecciones Nacionales que acaba de tomar el histórico, César Luis Menotti. "Yo digo que es tarde, pero creo que el calco tendría que haber agarrado a la Selección Argentina hace mucho tiempo como coordinador, como visor. Me da mucho placer haber sido uno de los jugadores que él entrenó y por supuesto que parece que sonó el timbre en la cabeza de Tapia e hizo una buena. Es lo mejor que hizo porque después fueron solo burradas", dijo el campeón del mundo.



Otro punto en donde abundó, fue en hacer una crítica hacia la estructura que tiene hoy en día la FIFA. "Lo que pasa que los dirigentes dijeron que iba a hacer una FIFA nueva y resulta que el presidente Infantino que lo llame varias veces y no me atendió, dijo que iban a cambiar las cosas, no vi ningún cambio, todo lo contrario. Cada vez que alguien habla de la FIFA, parece que vamos en contra y no. Queremos arreglar las cosas, Infantino no sabe arreglarlo solo, esa es la verdad, no lo va a arreglar con abonan, con Van Basten, ni con otros jugadores. Lo debe arreglar con todos los jugadores que jugamos mundiales", finalizó el técnico del 'Gran Pez'.