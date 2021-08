Santos le empata al Atlas en el TSM y conserva el invicto

Con un tiempo dominado por cada equipo concluyó empatado el encuentro entre Santos Laguna y Atlas 1-1, en un juego entretenido en el que las anotaciones de Félix Torres y Julián Quiñones le permitieron a los Guerreros sumar su cuarto empate consecutivo y mantener el invicto en las primeras cinco jornadas del torneo Grita México A21.

El duelo que para muchos ha sido llamado ‘Clásico Orlegi’, debido a que pertenecen al mismo propietario, encabezó la jornada de media semana de la Liga Mx, presentando a dos equipos que han tenido mejores resultados de los esperados, ya que han sumado a pesar de no mostrar un desempeño futbolístico vistoso.

Los Guerreros tuvieron su segundo partido consecutivo como local y llegaron con la desilusión de no haberle podido ganar a las Chivas el domingo pasado y de arribar sin ganar en su estadio, sede en la que han igualado frente al Rebaño Sagrado y Cruz Azul. No obstante, la condición de no haber perdido en las primeras cuatro fechas compensó un inicio de torneo con altibajos.

Por su parte, los Zorros llegaron a La Laguna con la amargura de perder contra el América su condición de invicto en el arranque del campeonato. Y es que, antes del juego de la jornada 4, los de Diego Cocca habían mantenido su valla invicta y obtenido resultados aceptables, destacando su victoria contra Pachuca en el cierre de la tercera jornada.

En el encuentro de la fecha 5, los Rojinegros empezaron agrediendo la portería de Carlos Acevedo con disparos de Julián Quiñones y Jairo Torres. No habían pasado ni cinco minutos cuando los Guerreros se habían salvado de irse en desventaja, aún y cuando en anteriores partidos solían acostumbrar a sus aficionados a ser ellos quienes avasallaran de inicio al rival.

Pasando los 20 minutos, los locales se acordaron de su juego colectivo y explotaron la banda izquierda por conducto de David Andrade y Juan Otero, quien recortó en los linderos del área a un zaguero y disparó al arco atlista para ocasionar que el portero Vargas rechazara la pelota. Ronaldo Prieto se encontró con el rebote y tiró, pero su impacto fue desviado por la defensa.

Al 24’28’’, Atlas se fue al frente en el marcador en una jugada por el costado izquierdo en la que Luis Reyes intentó cederle la pelota a Furch, Julián Quiñones le ganó la pelota al argentino, se quitó al santista Hugo Rodríguez con un recorte y de pierna derecha sacó un remate potente que superó a primer poste la estirada de Carlos Acevedo.

Antes de culminar la primera mitad, los visitantes continuaron haciendo lucir mal en jugadas de velocidad en las que destacó la velocidad y la dinámica en los elementos atlistas. Santos trató de responder con tiros de fuera del área, pero los embates se fueron desviados, haciendo evidente que mientras los locales carecían de generación de futbol, a los visitantes les faltaba contundencia.

En el segundo tiempo no varió la situación, ya que nuevamente los Guerreros se vieron en problemas con disparos de larga distancia en los que tuvo que emplearse a fondo nuevamente el portero Acevedo. En contraparte, el cuadro albiverde exigió a Camilo Vargas con un tiro desde fuera del área.

Al 68’15’’, Gorriarán cedió en el tiro de esquina la pelota a Jordan Carrillo, éste amagó a dos adversarios y envió un servicio al área que fue recentrado de cabeza por Diego Valdés y ganado en el aire por Félix Torres, quien se le adelantó en el salto con su frente al portero Vargas y mandó con dicho remate la esférica a las redes, consiguiendo el 1-1.

Después de eso, el cuadro albiverde se asentó mejor en el terreno de juego y atacó con peligrosidad, al grado de ocasionar que en los tiros de Valdés y Otero interviniera el arquero visitante. Ironicamente, en el momento que Santos careció de los servicios de su centro delantero, Ocejo, se vio más ofensivo en el TSM.

Pasaron los minutos y se realizaron más modificaciones, destacando la salida del Rojinegro, Julio Furch, quien fue despedido entre aplausos por los aficionados que no olvidaron su paso exitoso por los Guerreros, en donde consiguió el trofeo del Clausura 2018.

Guillermo Almada también hizo otro cambio e ingresó de relevo a Ignacio Jeraldino, que a diferencia de otras veces, en esta ocasión entró sin abucheos y con uno que otro aplauso, resultando exitosa la campaña promovida por sus compañeros del equipo que en redes sociales manifestaron su apoyo hacia el jugador después de las críticas e insultos de parte de una afición que le recriminó su falta de cuota goleadora.

Para sorpresa de todos los presentes en el TSM, Ignacio Jeraldino metió el segundo gol de los Guerreros al 87’ en un balón detenido, pero para la mala fortuna del delantero, el silbante Fernando Guerrero recurrió al VAR para anular la jugada por un fuera de lugar del defensa santista Dória, que si bien no tocó la pelota, sí hizo por ella cuando estaba en posición adelantada.

La sequía goleadora del dorsal 30 del cuadro santista, pues no solo se anuló un gol que parecía suyo, sino porque instantes después se confirmó que en caso de haber sido validada la jugada, su sol le hubiera sido adjudicado como autogol al zaguero Santamaría.

Los instantes avanzaron y ya no hubo otra oportunidad de gol que pudiera cambiar el marcador del encuentro y todo quedó en empate a un gol, ocasionando que ambos equipos se fueran disgustados con el resultado final porque aunque sumaron, estuvieron a punto de llevarse las tres unidades a casa.

Jugador del partido. Carlos Acevedo.

El portero santista volvió a ser determinante en el marcador atajando al menos un par de opciones que le hubieran dado la ventaja a los viitantes. Por segundo partido consecutivo, el arquero lagunero volvió a marcar la diferencia con sus salvadas.

El mejor cambio. Guillermo Almada.

En esta ocasión, el director técnico santista presentó una inconsistente alineación de arranque al ingresar a elementos que usualmente no juagan juntos. Afortunadamente para su causa reflexionó en el medio tiempo y en el segundo lapso todos los que ingresó de cambio le funcionaron y provocaron que el equipo cerrara fuerte el partido.