Miguel Herrera: “Vamos paso a paso”

Si hay un técnico que sabe cómo ganar clásicos lo es Miguel Herrera, quien aseguró al término de la victoria ante los Rayados de Monterrey que los Tigres de la UANL todavía tienen mucho por dar y mejorar, a pesar de que hoy se hayan quedado con los tres puntos del Clásico Regio.

“No hay techo. Los techos son puestos por alguien, nosotros no tenemos un techo, queremos estar lo más arriba posible. Si se cae el equipo es porque dejaste de trabajar, desde que llegué lo dije: no hemos ganado nada. Nos propusimos trabajar por cada partido que nos toca. Ricardo Ferretti hizo un gran trabajo aquí y hay que tratar de emularlo, dejó marcas impresionantes. Vamos paso a paso”, comentó ante los medios.

Foto: Tigres

Ante el cuestionamiento de que la victoria fue un tanto fortuita para Tigres, el “Piojo” recordó que a lo largo del partido buscaron la portería rival y Esteban Andrada tuvo algunas atajadas de consideración, mientras que Nahuel navegó por una noche tranquila en el “Volcán”.

“Para conseguir goles hay que patear, se pateó varias veces, no vi a Nahuel Guzmán sacar una pelota de gol; en cambio, Esteban Andrada sacó dos pelotas de gol. Fortuito no es, uno busca la suerte, claro que es importante la suerte, pero no hay que trabajar para tener suerte, hay un trabajar para hacer lo mejor posible las cosas”.

No fue coincidencia

Con respecto al segundo gol hecho por Florian Thauvin, el estratega de los universitarios aseguró que, después de ver la repetición, el francés tiene toda la intención de tirar desde la banda, pues es algo que se le ha visto en los entrenamientos.

“Si ven la repetición del gol, Florian nunca voltea la cabeza, se agacha y patea a gol, se ve claro en la repetición, es parte de lo que se trabaja en la semana, el equipo lo hace bien”, sentenció.

Tras la victoria de Pachuca, los Tigres son sublíderes generales y enfrentarán después de la Fecha FIFA, en casa, a los Xolos de Tijuana.