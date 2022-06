Mauro Gerk es presentado con Querétaro

En la conferencia estuvieron presentes Antonio Núñez y el nuevo entrenador Mauro Gerk, que tuvo un paso previo como jugador en la institución queretana.

El nuevo técnico de los "Gallos" se encontraba en Argentina dirigiendo al Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, pero recientemente se anunció que dejaba la entidad argentina para emigrar al fútbol mexicano y continuar con su desarrollo.

El primero en hablar fue el presidente de la institución, comentó que agradece a la afición por apoyar al equipo en esta dura situación que están afrontando, comenta que se encuentran orgullosos e ilusionados de comenzar esta nueva etapa junto a Mauro Gerk, quien es alguien representativo e ídolo del club.

En sus primeras declaraciones como nuevo director técnico de la entidad queretana, el estratega argentino comentó:

"Estoy muy contento de volver a mi casa, de volver a esta institución que quiero tanto, hoy como Director técnico la verdad estoy muy agradecido a la directiva que pensó en mí y no lo dude. Estoy acá para darlo todo y llevar al equipo lo más alto posible.

Cuando fue cuestionado sobre ¿qué le atrajo del proyecto? aseguró:

"Hay un proyecto, me lo presentaron, el proyecto es sacar al equipo de las últimas posiciones, no lo dude en ningún momento, me llamaron y lo primero que dije fue que sí, hay un plantel, hay unos jugadores que estamos evaluando, pero lo que más me motivó a venir es ayudar al club, estoy con mucha fuerza, con muchas ganas y la verdad es que vamos a pelear por este torneo."

Al momento de ser preguntado por una promesa que le puede hacer a la afición y ¿qué veremos de diferente a su equipo? aseguró:

"La verdad es que prometo trabajo, sacrificio y humildad; creo que eso es lo que siempre caracterizó al equipo (esto respecto al ADN del club) desde la época de jugador, lo mismo hay que inculcar que aquí se corren los 90 minutos y desde ayer ya lo empecé a comentar a los jugadores. Que hay que hacer sacrificios, vamos a pasar por momentos difíciles, pero hay que superarlos, prometo muchísimo trabajo, mucho compromiso de parte del equipo y eso es lo que nos va a sacar adelante."

Con esto el proceso de Mauro Gerk al frente del equipo genera ilusión entre los aficionados y la directiva, hasta el momento el estratega argentino ya se encuentra trabajando junto al equipo en la pretemporada.