Los Coyotes de Tlaxcala no pudieron aullar ante el Houston Dynamo

El cuadro anaranjado sigue su pretemporada en tierras mexicanas, en un proceso de algunos juegos amistosos con equipos de la Liga MX y Expansión. Como lo son Coyotes de Tlaxcala, Pumas y América. Contra las águilas perdieron por 6 goles a 1 en Coapa.

Jorge Villalpando entrenador de Coyotes habló previo a este juego, se mostró emocionado por el reto.

“Es una semana que hay dosificar los minutos de los jugadores (por el juego de liga contra Cimarrones y el amistoso ante Houston), ellos quieren tener participación, ellos se lo ganan en el día a día, los que han tenido menos participación van a tener más minutos el sábado. Vamos a ir con toda la responsabilidad, es un partido importante para nosotros”.

El conjunto tlaxcalteca perdió por 2 goles a 0 ante el Houston celebrado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca. Uno de los anotadores del cotejo fue el paraguayo Sebastián Ferreria. Ambos equipos con el paso de los minutos le dieron movilidad a su plantel, para que tuvieran una actividad completa los jugadores.

