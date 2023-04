El Tuca Ferretti acepta que las derrotas duelen más en un clásico

Ricardo Ferreti habló después de la derrota de 3 goles a 1 ante el Club América dando su balance, donde rescató el buen primer tiempo de los celestes, remarcando que ha sido el mejor desde el que ha estado y sobre todo le dio lugar al tema de la expulsión de Michael Estrada.

“Adentro de la cancha uno ve una cosa, de fuera otra, dentro de mi observación el juego estaba muy parejo, creemos que veníamos haciendo el mejor primer tiempo desde que yo llegue a la institución, sabíamos del equipo que íbamos enfrentar, naturalmente la expulsión nos viene a cambiar todo”.

“No fueron 41, fueron 45, la expulsión fue en tiempo de compensación, cuando anuncian dos minutos viene la expulsión, lo que rescato es este primer tiempo, yo creo que me siento tranquilo con este primer tiempo, creo que podemos mejorarlo y tenemos que mejorar, si es que queremos aspirar a lo que todo el mundo comenta. Hoy nos damos cuenta que somos un equipo que debemos mejorar, para espirar dentro de una liguilla, si es que alcanzamos entrar a la liguilla.”

Se debe jugar con más que el corazón

El Tuca aclaró que los partidos no se juegan con el corazón si no con mucha estabilidad, reconociendo que iba ser difícil enfrentar al América.

“Son de estas cosas que uno busca en el entrenamiento que no suceda que uno juegue con corazón, tiene que jugar con mucha estabilidad, naturalmente duele, a partir de ahí cometimos una equivocación en el segundo tiempo en la salida, el América aprovecho bastante bien, sabíamos quera difícil 11 contra 11 pero que podíamos”.

Foto: Cruz Azul

Respaldo a Michael Estrada

Sobre el tema de la expulsión a Michael Estrada, Ferretti mencionó que no ha podido hablar con el jugador, este tema sirve de experiencia para todos. Descartando una medida drástica en contra de él.

“No he podido hablar con él, no me gusta después de los partidos, se gana, se empata o se pierde, estar dentro del vestidor demostrando la mejor euforia después de haber ganado o un coraje después de ver haber perdido. Yo creo que el jugador se debe sentir muy mal, porque al momento que sale el equipo pierde, tomar una medida drástica, no, debe servir como experiencia para todos, el cómo se hace expulsar. Los partidos no se pueden jugar con el corazón, naturalmente le duele a él, pero ya tenemos la próxima oportunidad en el otro juego”.

A levantar el ánimo

El Tuca concluyó que debe rescatar el ánimo del equipo, expresándoles que no son lo peor después de perder un partido, previo a lo que se viene en el cierre de torneo ante Chivas y Santos Laguna.

“Las derrotas son dolorosas y más en un clásico. Naturalmente cada vez que dejas puntos en el camino, se va apretando la oportunidad de calificación, sabíamos perfectamente que al inicio del campeonato el equipo dejo escapar de puntos que nos hacen falta, cuatro puntos más, estaríamos hablando de otra situación, hoy caímos, así como en fechas anteriores busque que el grupo no se creyera, el lunes voy a buscar que tampoco el equipo crea que somos lo peor por haber perdido un partido”.