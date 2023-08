Duro revés para Querétaro Femenil

Esta tarde en punto de las 19:00 hrs se llevó a cabo en el estadio Nou Camp el encuentro correspondiente a la tercer jornada de este Apertura 2023 de la Liga MX Femenil entre León y Querétaro.

Las emplumadas llegaban a este partido invictas, con cero goles en su arco y siendo de los pocos equipos que no perdían en estas jornadas iniciales.

El encuentro arrancó bastante movido, las albiazules buscaban hacerse del esférico y generar peligro al frente en el arco rival, sin embargo la portera local, Ángeles Martínez, evitaba que los balones entraran.

Fue al minuto 14 cuando apareció Barrientos dentro del área, y de un letal remate de cabeza abría el marcador para las locales; pese a que las visitantes reaccionaron, la escuadra no lograba abrir el marcador.

Luego de ocho minutos transcurridos del primer tanto, las esmeraldas volvían a anotar tras un disparo de Daniela Calderón, aumentando la ventaja.

Al 31' Enrigue se hacía presente en el área de Martínez y remataba, pero el balón no generaba mucho peligro en el arco, además no poder acortar la ventaja en el marcador.



Para el complemento Alberto Arellano empezó a mover sus piezas, sin embargo las queretanas no lograban generar peligro en la parte alta y hacer presión en el arco local.

Leidy Ramos, Fátima Delgado y compañía buscaban al frente una oportunidad frente al arco rival, sin embargo no lograron perforar las redes de Ángeles Martínez.

El encuentro siguió su rumbo, pese a los intentos Gallos Femenil no logró siquiera descontar en el marcador y sumó su primer derrota y sus primeros dos goles en contra, por lo que las queretanas tendrán que mejorar esta fase ante Xolos en casa para la Jornada 4.

Alineaciones

León Femenil | Ángeles Martínez; Brenda Díaz, Lixy Rodríguez, Marypaz Barboza, Isabela Esquivias; Lizbeth Ángeles, Linda Bravo, Marlyn Campa; Daniela Calderón, Mayalu Rausch, Yashira Barrientos.

Querétaro | Marta Alemany; Claudia Anguiano, Deisy Ojeda, Karla García; Jazmín Enrigue, Carolina Zepeda, Tania Morales, Dulce Alvarado, Lía Morán; Fabiola Santamaría, Leidy Ramos.