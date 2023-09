Chivas sigue sin conseguir la victoria

Chivas atraviesa su peor momento del torneo y la presión comienza a aumentar en el equipo, tal parece que la gran forma que obtuvieron para llegar a la final en el torneo pasado ha desaparecido por completo y los resultados no están siendo positivos, caer por goleada ante el América es inaceptable y, sin embargo, no hubo consecuencias para nadie.

La escuadra rojiblanca tenía que regresar a casa para la Jornada 9 y su rival serían los "Tuzos", el equipo sabe que no ha rendido y solo la victoria valdría para este duelo, los aficionados no estaban nada contentos con el rendimiento de algunos jugadores y comienzan a irse en contra del cuerpo técnico, las palabras de Hierro tras la derrota en el clásico nacional, no fueron tomadas de la mejor forma y también le están metiendo presión.

Todo listo en el Estadio Akron para ver acción de la Jornada 9, los locales venían de ser humillados, recibía a un Pachuca que buscaba remontar lugares en la tabla tras un inicio flojo del torneo, los aficionados se hacían presente en las gradas, demostrando que no son resultadistas, todo quedaba en los jugadores y el planteamiento ante un rival que está comenzando a mejorar.

El partido

Todo estaba listo en la cancha del Akron, el cuadro tapatío salía con cambios en la alineación y la ceremonia de protocolo comenzaba, las butacas aún en espera de ser ocupadas en su mayoría por rojiblancos, la presión se sentía en el aire y en los rostros de los jugadores se notaba su entusiasmo para que el duelo comenzara, los tapatíos no podían perder.

Afición unida/Imagen:Chivas

Comenzaba el partido y los equipos cual pelea de boxeo se empezaban a medir, Chivas más ofensivo se buscaba espacios en la zona hidalguense, fue hasta el minuto diez, cuado Marín se animó a disparar fuera del área, el esférico recorrió toda la zona defensiva para luego salir por un costado del poste, un par de minutos después, Marín le ponía el balón a calderón para que rematara con la portería libre y este hacía un mal contacto con el esférico y se perdía la oportunidad más clara.

Chivas presionaba constantemente, pero tal parecía que el portero visitante estaba en su mejor noche, esto tras atajar un gran disparo de Cisneros, luego de esto, el juego bajaría de intensidad, fue cerca del final de la primera mitad cuando los rojiblancos tuvieron otra oportunidad en los pies de Mozo el cual centraba y el balón era desviado para luego ser atajado por el portero, ya con el tiempo agregado en juego, Chivas desperdiciaba una gran chance y así se terminaba la primera mitad.

Se jugaba la segunda mitad y la tribuna se veía más llena por aficionados rojiblancos, Pachuca era el primero en tener una oportunidad en los pies de Ortiz disparando con potencia fuera del área, el balón salía por un costado, los rojiblancos impulsados por la afición, no dejaban de buscar la oportunidad, pero simplemente no encontraban el espacio.

Gutiérrez mejora/Imagen: Chivas

Vega entraba a la cancha y era abucheado por la afición, lo primero que intentó el diez rojiblanco al tener el balón en sus pies fue buscar la zona rival, Mozo y Alvarado se combinaban y era Alvarado el que entraba al área y este era derribado, pero el árbitro no sancionaba la falta, la afición le reprochaba al silbante, pero esta jugada no era revisada.

Orozco al setenta y siete contactaba al atacante del Pachuca y este caía entro del área, el árbitro en un principio no señalaba la sanción hasta que el VAR manda a revisión y se marca el penal, Hernández era el encargado de cobra el disparo y al ejecutarlo, Jiménez hacía una gran atajada, dejando al tirador congelado tras la falla.

Chivas intentó desesperadamente marcar el gol de la victoria, la afición no dejaba de alentar y el arquero de los "Tuzos" era factor, luego de múltiples intentos, el partido finalizaba y Chivas se quedaba con un punto que les serviría de poco al igual que al Pachuca, el equipo se vio mejor en la cancha y sin duda solo faltó alguien con mejor puntería al ataque.