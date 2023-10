Feria de goles en CU

En punto de las 19:00 horas, Pumas recibía a los Gallos de Querétaro, duelo que correspondió a la Jornada 11 del Apertura 2023 de la Liga MX.

Entre un buen ambiente, poca afición y clima apto para jugar de manera correcta arrancaron las acciones dónde ambas escuadras buscaban sumar tres puntos vitales para sus aspiraciones.

A los once minutos de iniciado el encuentro, Querétaro comenzó a tener llegadas al arco de Julio González, pero no lograba generar mucho peligro.

Con el paso de los minutos los locales comenzaron a tejer jugadas al frente, en busca de abrir el marcador, fue al 24' cuando tras un centro de Adrián Aldrete, Gularte intentaría sacar ese esférico, pero terminaría incrustándose en su propia puerta.

A raíz de este tanto, los auriazules se fueron al frente y sobre el minuto 37, luego de que Omar Mendoza cayó dentro del área queretana, el silbante revisó la jugada y determinó que había mano del defensor, por lo que señalaba la pena máxima y le mostraba la tarjeta roja al mexicano a los 40 minutos del primer tiempo.

Un minuto más tarde, Juan Dinenno convirtió el segundo de la noche desde los once pasos, venciendo a Allisson. Para el complemento, Querétaro no logró mantener su arco intacto y luego de cuatro minutos de iniciado, Nathan Silva ponía el tercero tras un buen remate de cabeza dejando al arquero queretano sin posibilidades.

La visita no lograba aparecer en el encuentro, pese a que buscaba de distintas formas abrir el cero en su marcador, ni Zúñiga, ni Cordero, ni compañía lograban acercarse al arco de González a generar peligro.

Al minuto 68 Dinenno volvía a hacerse presente para convertir su doblete y marcar el cuarto tanto para los unamitas, anticipándose a la defensa queretana.



El encuentro siguió su curso y pese a los pocos intentos de los visitantes, los dirigidos por Gerk no lograron descontar en el marcador y terminaron cayendo con un marcador bastante abultado.