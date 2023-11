¿Qué necesita Chivas para clasificarse entre los 6 primeros?

El Apertura 2023 está llegando al final del torneo regular, pero como es costumbre en la Liga MX, la mayoría de equipos aún tiene la oportunidad de clasificarse, en esta ocasión analizaremos que es lo que necesita el conjunto rojiblanco para clasificarse de manera directa a la Liguilla, ya que a falta de tres fechas por disputarse, los rojiblancos aún podrían quedarse fuera de cualquier opción de clasificar.

El primer certamen de Paunovic al mando del cuadro tapatío, dejó una gran impresión en los aficionados hasta antes de perder la gran final, el conjunto de Guadalajara, se había mostrado propositivo y dentro de la cancha sabía manejar los tiempos. Con las incorporaciones para el Apertura 2023 se esperaba que fuera una escuadra con más variantes y esa sensación duró hasta la fecha 3 previo a su participación en la Leagues Cup.

Chivas por 3 puntos/Imagen: Chivas

Durante la Leagues Cup, se vio un equipo muy distinto al que se había presentado en las primeras semanas del Apertura 2023, en la reanudación de la Liga MX, sumaron otros 4 unidades y mantuvieron el invicto por otras dos fechas más, pero las formas de sumar esos puntos ya habían sido distintas, la irregularidad empezaba en la jornada 6 cuando enfrentaban a Santos, a partir de ahí se volvieron muy impredecible.

En la segunda mitad del torneo pasó de estar peleando los primeros lugares a no tener un lugar seguro en el repechaje, la baja de juego era evidente y las indisciplinas fueron protagonistas en los rojiblancos, lo hecho en la cancha no era noticia, la gran noticia la causaron tres jugadores que fueron castigados por una indisciplina que no se reveló cuál fue.

A tan solo tres fechas para el cierre de temporada, la Liga MX está a punto de mostrar los duelos más importantes, con la mayoría de equipos con posibilidades, salir a buscar la victoria es casi una obligación, el cuadro rojiblanco se encuentra en un punto donde puede colocarse en los primeros lugares o quedar sin ninguna posibilidad y terminar su torneo en 17 jornadas.

Lo que necesitan los tapatíos

Actualmente acumulan 21 unidades, cosecha de 6 victorias, 3 empates y 5 derrotas, esto los coloca en la séptima posición, los rojiblancos están igualados en la clasificación con Pumas y Toluca. Es el equipo universitario el competidor directo en esta lucha y con el cual cerraran el certamen, sin duda un gran duelo en la cancha de CU, Chivas aspira a 30 unidades si consiguen la victoria en los tres duelos que restan.

América, un contrincante que goleó a los tapatíos, está a nada de asegurar el primer lugar, Tigres, quien recientemente le pasó por encima de visitante, también está cerca de quedarse con el segundo puesto.

Prácticamente, quedan 4 lugares de Liguilla directa y es aquí cuando los partidos se requieren ver con calculadora, la escuadra tapatía para asegurarse jugar repechaje, requiere sumar 6 de los 9 puntos restantes, su rival del partido de este martes es Querétaro, un rival que se le ha complicado a Chivas en los últimos años, el empate de poco les sirve a ambos, así que será un juego muy ofensivo.

Jornada importante/Imagen:Chivas

El cierre de temporada no es nada sencillo, los dirigidos por Paunivic enfrentarán a dos de los 4 grandes del futbol mexicano, vencer a Querétaro es obligación y para asegurarse una buena posición necesita las seis unidades restantes ante Cruz Azul y Pumas, si bien los 6 puntos lo dejan en repechaje, Chivas podría obtener los beneficios de clasificar entre los 6 primeros y evitarse jugar duelos extras.

Si los tapatíos sacan el triunfo ante Querétaro, esta noche, solo necesita una victoria más y al ser Pumas un rival directo en esta lucha, la última jornada tienen que ir a vencerlos sí o sí, el duelo ante Cruz Azul no es tan relevante, ya que los celestes están en la parte baja del torneo, pero si quieren llegar con tranquilidad a la última jornada, también deberán a enfrentar a un equipo que le ha tomado la medida a los rojiblancos.

La posición final aún no se puede predecir porque al estar varios equipos tan pegados en puntos, un resultado puede modificar la tabla de posiciones, así que será hasta la última jornada cuando Chivas sepa su destino en la temporada, definitivamente la afición quiere seguirlos viendo en acción, pues la exigencia no puede quedar en jugar 17 jornadas.