Chivas vs Santos: Llegó la hora de ver la realidad de ambos equipos

La jornada 10 llega a la Liga MX, el torneo hasta el momento ha tenido muchas sorpresas y al restar pocos juegos de la liga, es momento de que los equipos muestren sus mejores armas y comiencen a sumar de tres, Chivas y Santos se verán las caras en la cancha del Akron, en este duelo existen muchas expectativas, ya que, por un lado, Chivas atraviesa un gran momento y Santos es un buen rival para saber donde están colocados, los duelos entre estos dos siempre son entretenidos y por lo general el resultado es muy cerrado.

Chivas se prepara/Imagen: Chivas

La percepción de Chivas ha ido cambiando desde la pretemporada, con la llegada de Paunivic Chivas mostró un gran nivel en la pretemporada, pero al iniciar la liga, ese estilo se perdió y Chivas no terminaba de convencer a la afición, de pronto los resultados mejoraron y así de pronto el trabajo de Paunovic asombró a todos, ahora el proyecto de Chivas se ve más sólido conforme pasan las jornadas, Santos venía de un gran torneo y para el torneo actual ha tenido problemas para sacar buenos resultados, el duelo contra Chivas tiene gran importancia para ambos y eso hace pensar que será uno de los mejores de la jornada 10.

¿Cómo llegan?

Chivas

El equipo rojibanco está demostrando un gran nivel, la llegada de Hierro causó polémica, pues su desconocimiento del entorno podría causar un gran fracaso en Chivas, ahí no paró la polémica, la designación de Paunovic generó mar revuelo, ya que no había tenido buenos resultados en sus equipos anteriores, con una gran presión Chivas encaraba un nuevo torneo y luego de 9 jornadas, Hierro y Paunivic han dejado claro que no se necesita conocer la liga para poder competir en un buen nivel.

Chivas ha cambiado todo lo posible por volver a ser competitivo, la llegada de Paunovic cada jornada deja entrever que ha sido una buena decisión de Fernando Hierro, con una sola derrota en el torneo, Chivas se colocó en los primeros puestos de la tabla general, el nivel mostrado en las 9 jornadas disputadas, hace ilusionar a todos los involucrados con el equipo, por el lado de los aficionados, las comparaciones con Almeyda ya son más frecuentes y es que hace mucho no se veía a Chivas en la lucha por los primeros lugares, los próximos duelos serán un reto grande para Chivas y es por eso que deben mejorar aún más.

Hierro analiza al rebaño/Imagen: Chivas

Chivas acumula 6 partidos sin derrota con 3 victorias consecutivas, además ya ha derrotado las dos plantillas más caras de la Liga MX, pero todo esto no ha sido por suerte, cada jornada que pasa Chivas se ve mejor en la cancha y sin tener a sus mejores jugadores disponibles por lesión han sabido desarrollar el estilo de juego que pide en entrenador, una clave ha sido la incorporación de Víctor Guzmán, el jugador rápidamente tomó un rol de motivador y sus actuaciones le han dado la capitanía, además los jugadores se notan en mejor ritmo y es por eso que el duelo ante Santos es importante, ya que puede ser un buen panorama para ver la realidad.

Paunovic ha dicho que pese al buen momento del equipo aún hay cosas por mejorar, la confianza está al límite en el equipo, pero aún falta la fase más relevante que es la liguilla, llegar al máximo nivel y en los primeros puestos es prioridad desde ahora y sin duda el techo es muy alto, ya que aún falta Vega en el equipo.

Paunovic dirigiendo/Imagen: Chivas

Santos

Santos quiere dejar claro que no quiere ser el segundo equipo del Grupo Orlegi, luego del desmantelamiento que sufrió para reforzar al Atlas, el hístico Santos quiere recuperar terreno en la Liga MX, y con un equipo sin tantas estrellas de renombre quiere replicar lo hecho el torneo anterior, donde lograron clasificar de forma directa a la Liguilla.

Acevedo en duelo/Imagen: ClubSantos

Santos este torneo ha sido muy irregular en sus partidos, actualmente tiene un puesto en el repechaje, pero no está tenido un torneo sólido, principalmente en defensa, el equipo ha recibido una gran cantidad de goles, algo que con Acevedo es impensable, pero la descoordinación de la defensa en los partidos ha cobrado factura, talento hay de sobra en el equipo y solo es cuestión de tiempo para que vuelvan a los primeros sitios.

Santos recientemente fue goleado por Toluca 5-0 y en su último partido ante Puebla logró sacar la victoria de 3-2, ahora con la décima jornada es momento de buscar las máximas victorias posibles y así estar entre los mejores clasificados, ya que ha demostrado que puede competir con el plantel actual.

Antecedentes

Santos 1-1 Chivas

Santos 1-3 Chivas

Chivas 1-0 Santos

Santos 0-0 Chivas

Chivas 1-1 Santos

Última alineación Chivas

Jiménez, Calderón, Orozco, Sepúlveda, Mozo, Guzmán, González, Alvarado, Cisneros, Ríos, Cisneros.

Última alineación Santos

Acevedo, López, Rodríguez, Dória, Campos, González, González, López, Brunetta, Preciado, Correa.