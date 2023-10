La jornada 15 define la temporada

La irregularidad de los equipos en la Liga MX es sin duda lo que la hace especial a esta competencia, cada jornada los equipos pueden sorprender sea positiva o negativamente, el Apertura 2023 está llegando a una etapa decisiva donde una derrota puede terminar con las aspiraciones de un equipo o varios, es aquí cuando las derrotas se recuerdan más.

Los resultados de la jornada 15 sin duda ayudan para que esta nueva jornada sea imperdible, muchos equipos que estaban en la parte alta no fueron capaces de sumar tres puntos y esto abrió paso a que varios otros equipos aún siguieran con la oportunidad de clasificarse, esta antepenúltima jornada es el último aviso para los equipos que pretenden jugar Liguilla, todo o nada en algunos de los encuentros, mientras que para otros será solo reafirmar su lugar.

Estos son los duelos que llegan para la jornada 15:

Querétaro vs Chivas

Un duelo donde se enfrentan dos equipos que acaban de ser goleados por sus rivales, uno con más posibilidades de clasificar que el otro, pero ambos sin tiempo para lamentarse, si en verdad quieren seguir en competencia, será prioritario salir de la cancha de la corregidora con 3 puntos más, Paunovic vio la derrota como un accidente, así que los rojiblancos ya no pueden permitirse accidentes en este cierre de torneo, por parte de Querétaro, con todo y su mala temporada aún tiene oportunidad de colarse y mientras esta existe, buscarán tenerla.

Pocho capitán/Imagen: Chivas

Toluca vs Puebla

Un duelo que sin duda puede traer sorpresas, esto debido a que la distancia entre ambos es de 8 puntos, Toluca solo tiene dos victorias más que su similar puebla y es que los Diablos tuvieron una complicada temporada en donde antes de la jornada anterior cesaron a Nacho Ambríz como su entrenador, por parte de los poblanos, ser uno de los equipos con más derrotas en la temporada no les ha afectado mucho y todavía tienen una mínima posibilidad de clasificarse, Toluca viene de una victoria ante San Luis, mientras que Puebla sacó el empate ante los Tuzos.

Duelo felino en busca de la liguilla directa, este juego sin duda sacará chispas, no solo por la calidad de planteles, lo que se están jugando puede representar el trabajo de toda la temporada, Pumas que había tenido un buen trabajo durante la temporada, en esta parte final se están desinflando, León tuvo problemas durante gran parte de la temporada y cuando parecía que estaba resuelto, su clasificación ya está en juego, este duelo podría significar el pase a Liguilla para el ganador.

La jornada 14 fue atípica tanto para Rayados como para los Rayos, el equipo del norte fue goleado por el América en un duelo en el gigante de acero, pero el duelo no terminó en la cancha, pues una lesión ha puesto en jaque a los rayados, por parte de Necaxa, la polémica victoria ante Pumas les permite romper la racha de tres derrotas consecutivas, pero ya es imposible que lleguen al repechaje, pues dependen de otros resultados, así que prácticamente están eliminados.

Atlas vs Pachuca

La rivalidad entre los grupos que manejan a estos equipos es grande y no pudo haber mejor panorama que este de la jornada 15, ambos llegan con 16 puntos al duelo y ambos con oportunidades de clasificación, Atlas sin victoria en los últimos cinco partidos y Tuzos con una victoria en cinco, el bajo nivel de ambos es evidente, pero esto no detendrá el gran espectáculo que se espera, ya que ambos tienen que salir a ganar, el empate de poco les sirve a ambos y no les garantiza que puedan seguir en la lucha por un lugar.

Cruz Azul vs Juárez

Todo o nada en este duelo de la parte baja, por un lado, tenemos a un equipo que sorprendió al inicio del torneo y poco a poco fue perdiendo el ritmo competitivo, del otro lado, Cruz Azul, que cerca del final de del torneo ha encontrado las victorias, sin duda la urgencia de puntos es grande en ambos y solo una victoria a media semana los podría mantener en competencia, el último puesto del repechaje lo tiene Bravos y no querrá perderlo luego de un arduo trabajo que habían estado haciendo.

Cruz Azul por tres puntos/Imagen: CruzAzul

Mazatlán vs Santos

De nueva cuenta, dos equipos que están uno de tras de otro buscando un puesto en la siguiente ronda, Santos aun con un duelo pendiente, no quiere perder más puntos para seguir en busca de la clasificación, por otra parte, un Mazatlán que no se da por vencido, sabe que en sus manos está el destino y lo único que necesita es sumar de tres, ambos equipos vienen de golear a sus rivales y eso hace pensar que habrá goles en este partido.

Uno de los duelos que enfrentan a equipos de la parte alta de la tabla, el líder América visita al cuarto lugar San Luis, un duelo donde los más regulares del torneo están queriendo asegurar su posición, América en estado de gracia con cinco victorias consecutivas y con un estilo de juego más dominante, está muy cerca de asegurar el liderato, San Luis sorprendiendo a muchos, parece que el cambio de entrenador no afectó al equipo y ahora están cerca de jugar la Liguilla.

Tijuana vs Tigres

Miguel Herrera recibe a su ex equipo, Tigres, que llega tras golear a Chivas en el Jalisco, los felinos están en gran forma y pese a que el liderato ya luce complicado, quieren asegurar ese segundo puesto, Xolos está muy cerca de la clasificación, actualmente están en repechaje y con un gran cierre podrían clasificarse de forma directa, el duelo no es sencillo y más con un equipo como Tigres, pero sería momento de que la cancha les pueda dar ventaja.

El final del torneo está a la vuelta de la esquina y los equipos ya saben lo que tienen que hacer para conseguir su clasificación o al menos cerrar el torneo de una manera más digna, aquí los errores cuestan mucho y en esta jornada 15 aún tienen margen para buscar su pase, terminando la jornada, muchos ya conocerán su destino, es por eso que es muy importante.