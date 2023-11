Jugadoras más destacadas de Chivas Femenil

Chivas Femenil, es sin duda una escuadra trascendental desde su creación, pues son las primeras campeonas de la Liga MX Femenil. Si bien, ha tenido altibajos, suma dos campeonatos y en la actualidad es uno de los equipos más competitivos, siendo uno de los 5 equipos que han jugado más semifinales. El poder traer extranjeras es una ventaja de otros equipos, sin embargo, el conjunto tapatío ha demostrado que no necesita buscar en otro lado para tener uno de los mejores planteles de la liga.

Las "Rojiblancas" terminaron el certamen regular en la tercera posición con 42 puntos, dejando claro que sabe competir muy bien, la institución cambió de entrenador muy cerca de comenzar el certamen y la evolución de esta escuadra fue notoria hasta en las semifinales, el conjunto tapatío tenía una forma de juego marcada y el orden táctico resaltaba en el campo, pero como siempre hay jugadoras que han destacado de buena forma para este semestre.

Ellas fueron las jugadoras destacadas de Chivas en el Apertura 2023

Karla Martínez, defensa. Llegó en el Clausura 2023, Martínez comenzó con un rol de suplente bajo el mando del “Pato” Alfaro, no obstante se fue ganando más minutos por sus buenas actuaciones. Para este Apertura 2023, bajo el mando de Spinelli, Martínez dejó entrever un buen desempeño y el potencial que tiene, disputando 15 partidos en el semestre la central mexicana. Se consolidó como una de las más destacadas del plantel, por su velocidad, buena colocación, su altura y la facilidad para salir hacia el frente, la convierten en una de las más destacadas de la competencia; de seguir en ese nivel, no será sorpresa verla en próximas convocatorias de selección nacional, su nivel futbolístico es grande y con apenas 25 años tiene todo para ser una leyenda del conjunto rojiblanco.

Primer gol/Imagen: Chivas Femenil

Araceli Torres, defensa. Con apenas 22 años, la lateral derecha se ha convertido en un referente para el equipo, surgida de la cantera rojiblanca, la número 26 ha sabido mantener la titularidad, en el Apertura 2023 jugó 16 partidos, pues tuvo que ir a selección nacional a disputar los juegos panamericanos, torneo en el cual se llevaron el oro, su nivel este semestre ha sido de los más altos y eso la llevó a ser considerada para vestir la camisa de la selección.

Casandra Montero, mediocampista. Una de los referentes en el medio campo, disputó prácticamente todos los minutos en la temporada regular; es una jugadora clave por mantener el equilibrio en el campo, al ser una de las más experimentadas, la jugadora es muy valiosa, ya que imprime esa experiencia con otras de sus compañeras más jóvenes, destacar en el club rojiblanco no es fácil y ella se hace notar cada partido.

Daniela Delgado, mediocampista. Chivas es un cuadro formador, pero no por eso no deja de seguir buscando grandes prospectos dentro de la liga, Delgado es el claro ejemplo de llegar con el pie derecho a un equipo. Esta talentosa jugadora llegó sabiendo la responsabilidad que es vestir la rojiblanca y con poco tiempo de adaptación logró tener un papel importante en el equipo, su nivel futbolístico es muy alto y de no haber sido porque estuvo fuera algunos partidos, quizá hubiera sido más destacada, pero en general tuvo uno de sus mejores torneos recién llegando a la institución.

Fortaleza rojiblanca/Imagen: ChivasFemenil

Carolina Jaramillo, mediocampista. Máxima asistente del certamen, sumando 15 asistencias en temporada regular y 3 más en liguilla; desde su llegada proveniente de Tigres, se sabía lo mucho que podía aportar a la institución, al obtener este récord de asistencias solo deja en claro que es una de las mejores jugadoras del país. La jugadora tiene una gran habilidad para moverse en el campo y facilitar la llegada de la delantera, sumado a sus grandes recorridos por todo el césped, garra y determinación son dos palabras que la han definido, por eso cerró el torneo como una de las mejores no solo de Chivas, sino de toda la liga, su gran actuación le permitió renovar con las rojiblancas recientemente.

Jugadora distinta/Imagen: ChivasFemenil

Alicia Cervantes, delantera. Una de las delanteras más letales de la liga, para el Apertura 2023 consiguió por tercera ocasión el título de goleo, la delantera sumó 15 goles en el torneo regular y sumo seis más en Liguilla. Para su mala fortuna, no pudieron avanzar a la gran final, sin embargo, superó los 100 goles con la camiseta rojiblanca y se posicionó como la tercera máxima goleadora de la Liga MX Femenil con 129 goles; pero eso no es todo, también consiguió el oro en los panamericanos con la selección nacional, otro gran logro para su histórica carrera, antes de terminar fue renovada por la institución, asegurando que su nombre dejará huella.

Goleadora/Imagen: ChivasFemenil

Sin duda todas las jugadoras son importantes y no podemos olvidar que el conjunto es lo más valioso, Chivas tuvo un importante torneo en números, empezando por los 51 goles marcados por los 16 recibidos, además dejó en cero la portería en 11 de 21 partidos, sin duda un logro colectivo importante, mientras las rojiblancas sigan compitiendo de esta forma, otro título llegará a las vitrinas muy pronto.