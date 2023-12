Pumas y Tigres: entrelazados por las estrellas

Un equipo de historia muy amplia y un club con un presente maravilloso, son algunas de las descripciones que se pueden hacer sobre Pumas y Tigres.

El Club Universidad siempre ha tenido como 'cliente consentido' al club regiomontano y ha hecho una gran cantidad de negocios con ellos gracias a las millonarias transferencias realizadas entre ambos.

No es solo el hecho de que ambas instituciones están ligadas a universidades de alto prestigio en la república mexicana o que su mascota y alias tiene que ver con un felino poderoso, si no que estas escuadras comparten nombres en las filas de sus respectivas oncenas.

Talismanes

Son contados los que pueden decir que entregaron éxitos en San Nicolás de los Garza y en Ciudad Universitaria, no cabe duda que este par de ejemplos se ganaron el respeto de las dos aficiones.

David Toledo: el talentoso mediocampista mexicano surgió en Pumas en tiempos dirigidos por Hugo Sánchez, David era el cambio preferido por el 'penta' y se consagró bicampeón con los felinos chilangos, además de lograr otro título más en 2009 donde también fue clave. En el norte, Toledo formó parte del plantel de Tigres que rompió la malaria de 29 años sin título y fue parte del tercer trofeo liguero de la UANL.

Ismael Sosa: desde su arribo en 2014 al pedregal, Sosa fue clave en el funcionamiento de los Pumas y ayudó a que los auriazules consiguieran su único liderato general en torneos cortos y a volver a la Copa Libertadores. En Tigres, Sosa logró formar parte del inicio de la era dorada, donde ganó dos ligas en 2016 y 2017.

El pasto es más verde por acá

Así como hubo casos de éxito, la relación felina también tiene nombres que funcionaron mejor de un lado que del otro y son recordados de forma distinta por las parcialidades de dichas instituciones.

Luis Quiñones: el extremo colombiano se convirtió en un verdadero rayo para la causa regia, Quiñones forma parte de la etapa gloriosa de Tigres y ya cuenta con varios títulos en su haber. Por otro lado, Luis no fue una gran adición a la plantilla de Pumas, ya que su estancia ahí fue corta y no muy exitosa al no calificar a la liguilla en ese único torneo de liga y caer en cuartos de final de Copa Libertadores.

Foto: Récord

Alfredo Talavera: en 2008, Tigres atravesaba una crisis que casi los condena a su segundo descenso, en ese plantel, Alfredo Talavera era el portero suplente y nunca logró quitarle el puesto a Óscar Pérez. Para 2020, 'Tala' salió de Toluca y superó todas las expectativas defendiendo el arco de los Pumas por dos años y siendo clave para llegar a dos finales y una semifinal más.

Juan Pablo Vigón, Carlos González, Francisco Meza, Jorge Santillana, Jorge Campos, Claudio Suárez, Antonio Sancho, Jesús Olalde, Rogelio Rodríguez y muchos más han formado parte de los protagonistas de una semifinal muy interesante y atractiva.