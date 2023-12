César Huerta, Julio González y Rodrigo López son convocados por el ‘Tri’

El Director Técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, publicó la convocatoria de los jugadores que estarán presentes ante Colombia el próximo fin de semana en tierras americanas.

Importante resaltar que todos los elementos elegidos son de la Liga MX, puesto que no hay fecha FIFA y los futbolistas nacionales que militan en el ‘Viejo continente’ no podrán ver actividad con el cuadro azteca. Además, no habrá futbolistas ni de los clubes América ni de Tigres, siendo los dos equipos que disputarán la Final del Apertura 2023 esta semana.

Entre los llamados, resalta el Club Universidad Nacional que cuenta con tres convocados; Julio González (portero), Rodrigo López (mediocampista) y César Huerta (delantero).

En la lista de los 22 futbolistas por estratega ‘Hecho en CU’, tiene como principal referencia al ‘Chino’ Huerta. Sumado a ello, se espera la primera titularidad de Julio González.

También sobresale el regreso de ‘Ponchito’ González (mediocampista) de Rayados y el llamado de Guillermo Martínez, atacante del Puebla, haciendo su debut con el cuadro mexicano, pues a lo largo de este semestre ha brillado con la ‘Franja’. De igual forma, el Dieter Villalpando fue seleccionado, a pesar de ser un veterano con 32 años, ganándose su lugar por las actuaciones con el Atlético de San Luis.

El Tricolor se concentrará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol desde el martes 12 de diciembre, para un día después partir hacia los Estados Unidos.

¿Cuándo es el juego de México vs Colombia?

El representativo mayor se enfrentará a Colombia el próximo sábado 16 de diciembre en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. Este será su último compromiso del 2023, ya que no verá acción hasta marzo del 2024 cuando disputen las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf ante su similar de Panamá. Pues en ese mismo año, también debutarán en la Copa América 2024, torneo en el que ya conoce quienes son sus rivales del Grupo B (Jamaica, Ecuador y Venezuela).