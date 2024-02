El día de ayer 9 de febrero del 2024 El Mazatlán Fc se enfrentó a los rojinegros del Atlas en el estadio El Encanto, en el cual los cañoneros obtuvieron su primera victoria 2-0 y sumaron tres puntos importantes, en la jornada 6 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA Mx.

La conferencia de prensa inició hablando de lo necesario que era el ganar este partido, así como el analizar los errores de los anteriores encuentros, para darles el cambio necesario y poder generar una estrategia que funcionara, “hicimos un partido muy completo, también en línea defensiva, ya que pudimos controlar que nos hicieran gol”, comento que se manejó con cierto dominio en el primer tiempo donde se tuvieron varias jugadas de gol, en el segundo tiempo la expulsión de Anderson Santa María, vino a abrir una puerta donde el equipo pudo obtener más oportunidades de ir al frente y que también los jugadores pudieron elegir las pautas necesarias para tomar la mejor decisión a la hora de definir, también enfatizo en la importancia de presionar desde la salida para no dejar que el equipo rival pudiera generar juego ofensivo y que deben de seguir con esa ideología ya que se viene otro partido importante en casa y comentó que es de mucha importancia ganarlo, para seguir sumando de tres unidades.

Sobre el tema de los jugadores que abandonaron el partido por lesión, como lo es José Madueña y Ventura Alvarado, dijo que salieron por molestias que ellos consideran leves y que prefirieron resguárdalos, esperando la revisión medica para ver si pueden ser tomados en cuenta para el próximo partido.

Cuando se le preguntó sobre qué opinaba sobre el tema de la presión de no haber tenido un buen inicio de torneo y que este triunfo vino a liberar parte de la misma, así como el hecho de que Brian Rubio haya tenido su primera anotación después de su regreso, respondió “Me encanta trabajar bajo presión, si no hubiera presión en mi profesión creo que me dedicaría a trabajar en otra cosa” y que se tiene que canalizar esa presión de manera positiva y en también en lo colectivo, misma que siempre existe tanto cuando ganas como cuando pierdes, ya sea al inicio del torneo o cuando juegas el último partido de la temporada, “ al final son objetivos y me gusta canalizarla hacia mis jugadores de manera positiva”.

Sobre Daniel Gutiérrez, platicó que está muy alegre por el ya que lo considera un profesional dedicado al esfuerzo día a día y que siempre ha tratado de dar lo mejor y que espera que un futuro cercano pueda ser titular, considera el hecho de que haya mostrado una capacidad de resiliencia después del error cometido en el partido contra Puebla, para él tiene un gran valor, y que en este partido fue factor fundamental para dejar el arco sin anotaciones, aparte que en esa posición no le preocupa porque tiene dos excelentes porteros.

De Brian Rubio, dijo que está satisfecho y contento con el accionar del delantero, que en el tiempo que tuvo la oportunidad de jugar, convirtió el gol que sentenciaba el encuentro y que también Luis Olivas respondió tras la salida de Ventura Alvarado.

De cómo ven el próximo encuentro comentó “Mañana toca entrenar, a ir a disfrutar el Carnaval el domingo y el lunes a trabajar en lo que sigue”.

Se le preguntó cómo veía el equipo en el tema anímico-psicológico debido al inicio del torneo y que los resultados no fueran los esperados, a lo que platicó que si el equipo no estuviera fuerte mentalmente no hubieran hecho el partido que se pudo apreciar, ya que estaban convencidos y concentrados en obtener el triunfo, que los ve cómo trabajan en los entrenamientos y que este triunfo va a venir a impulsarlos más por todo lo que rodea esta victoria y las festividades de la ciudad.

En General ve al equipo muy comprometido y motivado que sin duda alguna espera obtener la victoria el próximo viernes.

Beñat San José “Me da gusto venir a Mazatlán”

También el Director Técnico del equipo rojinegro dio sus impresiones del partido, donde destacó que esta muy agradecido con el equipo y la afición por el trato que recibió cuando tuvo la oportunidad de dirigir al equipo morado, platicó que el partido fue un poco accidentado, que siempre se le ha complicado al equipo poder hacer un buen papel en esta plaza, recalcando que el equipo de presionar más en la salida y que debe tener más el posesión de balón, sobre el partido platicó que el tema de la expulsión vino a complicar el rumbo del partido y que eso propició que los jugadores se agotaran más y que se tuviera que hacer ajustes para dar cierta frescura a las diversas posiciones, recalco que se deben hacer ajustes para no dar tantas ventajas.

Se le preguntó sobre el tema de la recurrencia de las expulsiones y como impactan en los resultados de los partidos, a lo que aclaró que en ocasiones se juega con cierta intensidad y que eso propicia que sucedan estas situaciones que los jugadores de antemano no lo hacen con dolo alguno, ya que no es su intención, que se debe analizar y corregir, para no darle ventaja al rival.

Como dato curioso esta es la primera vez en la historia de la liga que dos técnicos españoles se enfrentan en un partido, ellos ya se habían enfrentado en Bolivia y es la segunda ocasión que lo hacen, pero ahora en la Liga Mx.

Esto es todo lo que ocurrió en la conferencia de prensa, donde la afición local se quedó con un buen sabor de boca por el resultado y el accionar del equipo y esperando que el próximo viernes se pueda obtener la victoria de nueva cuenta.