Previa Mazatlán vs Santos: en el punto de quiebre

Después de la victoria en la perla del pacifico ante los Gallos Blancos del Querétaro, donde el equipo los cañoneros mostraron un buen juego a la ofensiva en los últimos minutos del partido, que al final le alcanzaron para sacar un resultado favorable y contundente, el equipo de Mazatlán Fc tiene la misión de seguir sumando en casa, ya que esta vez su rival es el equipo del Santos Laguna, que ha venido retomando su nivel mostrando buenas actuaciones y que necesita sumar puntos por el tema de la tabla de posiciones para poder aspirar a un puesto de liguilla y que llegará a la perla del pacifico con la intención de sumar tres puntos para lograr esa misión.

Este partido tomará lugar en el Estadio del Mazatlán Fc "El Encanto", este viernes 27 de octubre a las 20:00 hrs hora del pacífico en Mazatlán,Sinaloa.

¿Cómo llegan los equipos?

El Mazatlán FC se encuentra en el lugar número 12 de la tabla actualmente, con 16 puntos y con un saldo de cuatro partidos ganados, cuatro empatados y seis perdidos; con veintiuno goles a favor y veintidós en contra, los cañoneros intentarán sacar los tres puntos en casa de nueva cuenta, tratar de aprovechar su situación de local para poder sumar, convencer ante un equipo que busca cerrar fuerte y tratar de llegar a zona de reclasificación, situación que lo tiene en un punto de quiebre donde un error podría costarle caro y tendría que esperar combinaciones de resultados para saber su futuro.

Como dato para tomar en cuenta en el partido ante los Gallos Blancos del Querétaro, su atacante Ake Loba sufrió una fractura de Tibia y Peroné, que lo mantendrán alejado de las canchas durante algunos meses, perdiéndose lo que resta de esta temporada y dejando dudas de quien podría ocupar ese lugar ya que el marfileño había tenido buenas actuaciones y estaba en plan grande marcando goles que le daban a la afición la esperanza de tener un atacante eficaz y que pudiera resolver los partidos.

Sus partidos más recientes fueron en contra de las Águilas del América de local con un marcador negativo de 1-2, contra los Rojinegros del Atlas de Visita con resultado favorable 1-3 igual con resultado adverso y con los Gallos Blancos del Querétaro en el Encanto con resultado positivo también de 3-1, donde el equipo de la perla del pacifico se hizo presente en el marcador en la parte complementaria, esto a que en el primer tiempo y parte del segundo el equipo Queretano no daba espacios y tenía un poco más la posesión del balón e incluso generando jugadas de gol que no sé concretaron, pero que después con algunos cambios y diferente estrategia logaron hacer un buen juego de conjunto mismo que ayudo a los cañoneros a descontar y al final finiquitar el partido con marcador de tres goles, resultado que le da confianza pura al cuerpo técnico y jugadores para el próximo cotejo, que sin duda alguna la necesitaran para poder contener al rival que se viene en esta ocasión. Y que realmente representa una dura prueba a pesar de las buenas actuaciones que han tenido en los últimos partidos mismos que los han posicionado en la posición número 12 con 16 puntos, uno debajo de su rival de esta jornada y que el resultado de este juego será pieza clave para sus aspiraciones futuras.

Para agregar, de nueva cuenta siguieron con la campaña en apoyo a los damnificados del estado de Guerrero por los daños causados por el huracán “Otis”, regalando boletos por donación.

Por parte del Equipo de Santos Laguna, su torneo está retomando su ritmo, ya que viene de ganar de manera aplastante al equipo de Bravos de Juárez con un marcador de 5-1, cuentan con un saldo de cinco victorias, dos empates y seis derrotas para lograr 17 puntos y aparte cuentan con un partido pendiente de la jornada 10 ante Monterrey. Los últimos partidos de los de la Comarca han sido 0-2 vs León de local (con resultado negativo), vs las Águilas del América 3-2 de visita (también con resultado negativo, pero dando un gran papel en un partido de ida y vuelta) y contra Bravos de Juárez 5-1(con resultado positivo), por lo que los dirigidos por Pablo Repetto al momento se encuentran en el lugar once de la tabla y ven amplias posibilidades de llegar al play in y aspirar a la liguilla.

Sin duda alguna, los de la perla del pacifico están en un punto de quiebre y necesitan llevarse la victoria, generar puntos y demostrar que pueden aspirar a grandes cosas, es por eso que tendremos un duelo a muerte, ¿Podrá Mazatlán hacer un buen juego e imponerse en casa? ¿Podrá Santos ganar y utilizar esta victoria como un trampolín para subir en la tabla de posiciones?

Puntos Clave

El equipo Morado tendrá que plantear una buena estrategia al no contar con jugadores clave en el ataque.

El regreso de Andrés Montaño puede ser determinante.

Yoel Bárcenas, Josué Colman y Eduard Bello tiene que llegar con la convicción de que de ellos depende el accionar del equipo.

Que Ismael Rescalvo haga cambios a tiempo para que le generen dividendos.

Hugo González, tenga de nueva cuenta una excelente actuación.

Los de La Comarca tendrán que echar toda la carne al asador si quieren ganar este partido.

Deberán repetir la misma alineación vs Juárez.

Dependerán de lo que pueda hacer la Dupla Brunetta-Preciado al ataque.

La estrategia que utilice Pablo Reppeto debe ser equilibrada.

Antecedentes

Es la séptima ocasión en la que estas escuadras se enfrentan, el balance ha sido de cuatro victorias para el conjunto coahuilense, un empate y una victoria para los morados. ¿Quién será el ganador en esta ocasión?