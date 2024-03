Las buenas noticias no paran en el entorno de Cruz Azul, mediante un comunicado en sus redes sociales, la máquina, anuncio la renovación, de su capitán, hasta el 2026, teniendo en cuenta que el contrato del uruguayo vencía el verano de este año.

Ignacio Rivero renovó con La Máquina hasta el 2026.



Tenemos capitán para rato 🇺🇾🫡 pic.twitter.com/eHfoqD5aJJ

Trayectoria del uruguayo

Llegada del uruguayo

Nacho Rivero llegó a la máquina proveniente del cuadro de Xolos de Tijuana, durante el torneo Guardianes 2020, en transferencia temporal de un año, debutando con el equipo azul de forma oficial en la fecha 1 de ese torneo ante el cuadro de Santos, con grandes actuaciones poco a poco se fue ganando el cariño de la afición y convirtiéndose en una pieza fundamental del esquema del equipo celeste.

La novena

Para el torneo Guardianes 2021, el uruguayo se consolidó en el once titular de Juan Reynoso, logrando romper la mala racha de 23 años sin ganar la liga, consolidándose como un artífice de la novena y uno de los favoritos de la afición.

Transferencia definitiva

Tras ganar la novena, se temía que Nacho, saliera de la institución para regresar a Xolos, equipo al cual su carta pertenecía, pero tras grandes esfuerzos por parte del mismo futbolista y la directiva, el uruguayo se terminó quedando en Cruz Azul.

Apertura 2021

Rivero, seguiría su trayectoria con la máquina, tras la renovación, logrando conquistar su segundo trofeo con el cuadro de la noria, ganando el campeón de campeones

Clausura 2022

En el siguiente torneo, Nacho logró marcar sus primeros goles con el cuadro celeste, el primero fue ante Santos con un gran cabezazo y el segundo sería ante el cuadro de los Tigres.

Apertura 2023

En un torneo donde a la máquina no le iría del todo bien, puesto que no fue el mejor torneo de los celeste, aun así Rivero logró marcar dos anotaciones, una aplicando la ley del ex ante Xolos de Tijuana y el otro ante León en el repechaje, ayudando a la máquina a calificar a la fiesta grande del fútbol mexicano.

Clausura 2023

En un nuevo torneo, Nacho, seguiría siendo de lo más destacado, convirtiéndose poco a poco en un referente de la institución.

Apertura 2024

Tras la salida de Jesús Corona y Julio Cesar Domínguez, el uruguayo sería nombrado, junto a Juan Escobar, como los capitanes de la institución, marcando una nueva era en el cuadro de la noria, marcando un gol nuevamente ante el cuadro de la frontera.

Clausura 2024

Tras la salida de Juan Escobar, el charrúa se convirtió en el principal capitán de Cruz Azul, siendo pieza clave para el esquema de Martin Anselmi, siendo de las principales figuras del equipo azul.

Estadísticas

Desde su llegada al equipo de la noria, el uruguayo ha disputado 152 juegos con la máquina, en los cuales ha anotado 6 anotaciones y ha realizado 11 asistencias.

Palmarés

Desde su arribo en 2020, Nacho Rivero, aparte de ser titular indiscutible con el equipo, Ignacio ha logrado conquistar 3 títulos oficiales con el cuadro de la noria, el cual consiste:

1 Liga MX (2021)

2 Campeón de Campeones (2021, 2022)

Ignacio Rivero y su paso por Cruz Azul

Sin duda alguna Nacho es un referente de Cruz Azul y ha sido una gran historia de amor entre el uruguayo y los cementeros, convirtiéndose en capitán del cuadro de la noria, ganando varios títulos y siendo de los jugadores más constantes del fútbol mexicano, esperando que tenga muchos más éxitos en el fútbol mexicano y que este muchos más en la máquina.