Puebla está a punto de escribir uno de los peores torneos en su historia, después de su regreso a Primera División desde el 2007, en el Apertura 2012 el conjunto de la Angelópolis sumó 13 unidades, siendo uno de los torneos donde quedó por debajo de las 15 unidades; la segunda ocasión donde Puebla terminó por debajo de esas cifras fue en el Clausura 2020, disputando 10 fechas y sumando apenas 14 puntos.

¿Cuál es la situación de los "Camoteros"?

Actualmente, en 11 jornadas disputadas, la Franja solo tiene 5 puntos de 33 posibles, sin contar que tiene un partido pendiente contra Juárez. En el presente torneo Puebla solo ha sumado una victoria, dos empates y ocho derrotas, de las cuales cinco han sido de forma consecutiva.

La crisis en el cuadro poblano ha originado que el equipo se convierta en la peor defensiva del torneo con 27 goles en contra, al igual es la peor ofensiva de la Liga MX, apenas suma nueve goles a favor.

El Club Puebla se encuentra en la penúltima posición de la tabla, así han sido sus últimos seis partidos:

La Franja tiene más de un mes sin conocer la victoria, la última vez que sumaron tres unidades fue el pasado 2 de febrero, tras vencer 3-2 al Mazatlán en la cancha del Cuauhtémoc, partido correspondiente a la jornada 5.

Carevic debuta con derrota

Previo a su debut ante León, el estratega argentino enfatizó que la mejora del equipo no será de la noche a la mañana, abordando el punto de recuperar la confianza de los jugadores para regresar a ser un equipo protagonista.

El pasado sábado, el equipo de Carevic sumó una derrota más a la cuenta. el equipo funcionó de cierta manera mejor, pero dos errores bastaron para que el equipo de la Franja no se llevara un resultado positivo.

Al minuto 2' los camoteros ya remaban contra corriente, después de un error defensivo por parte de Fernando Navarro, Alan Medina aprovechó dicho error para irse libre con el esférico, quitarse a Iván "La Araña" Rodríguez y mandar el balón al fondo de la red.

Puebla hizo un partido decente, los jugadores trataron de competir con un estilo de juego ordenado, sin embargo, a partir de media cancha la falta de concentración causaba que la jugada no prosperará de más. La llegada al arco de Rodolfo Cota fue poca, situación que causó frustración en el equipo poblano.

León aprovechó la desconcentración del cuadro poblano, logrando ejercer un estilo de juego cómodo

El segundo gol llegó en la parte temprana del segundo tiempo, al minuto 46' nuevamente tras un error defensivo de la escuadra poblana, Edgar Guerra aprovecho para mandar un disparo cruzado y así sumar el segundo al marcador.

Declaración de Andrés Carevic tras el partido

¿Qué es lo que necesita Puebla?

Si bien, tras la despedida del estratega, Ricardo Carbajal, el cambio de Fernando Aristeguieta por Andrés Carevic, dejó muy en claro que el problema no se centra en quién este al frente del equipo, el problema está a nivel vestidor con los jugadores y también la directiva.

A nivel directiva el problema consiste en no haber planificado un torneo digno para la afición poblana y el prestigio de la institución, a pesar de solo tener la baja de su ex delantero estrella, Guillermo Martínez, la directiva poblana no reforzó al equipo como se debía, aunado a esto, Ricardo Carbajal no tenia opción más que trabajar con lo que se tenía.

A nivel vestidor, en las últimas semanas se ha notado la tensión dentro del equipo, pues en el último partido ante León, Martín Barragán y Gabriel Carabajal se gritaron entre sí por las jugadas no concretadas en el partido.

La tensión dentro del equipo de la Franja solo hace ver la falta de liderazgo que presenta el equipo, Puebla necesita a un líder dentro del terreno de campo, el equipo necesita a ese jugador que logre hacer ver esos errores que están causando que la comunicación interna del equipo sea ineficiente y el jugador necesita tener esa capacidad de análisis para ver que puntos hay que mejorar con el objetivo de mejorar su desempeño