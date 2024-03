Cruz Azul se enfrentó al Club América, en un partido amistoso que se celebró en Los Ángeles, en un duelo lleno de emociones, goles, pasión y sobre todo buen fútbol.

Alineaciones

Cruz Azul: A. Gudiño (P), C. Salcedo, W. Ditta, G. Piovi, E. Lira, L. Faravelli, I. Rivero, C. Cándido, A. Gutiérrez, C. Rotondi, Á. Sepúlveda

Director Técnico: Martín Anselmi

América: Ó. Jiménez (P), K. Álvarez, N. Araujo, L. Fuentes, S. Reyes, J. dos Santos, R. Sánchez, Á. Fidalgo, A. Zendejas, J. Dilrosun, I. Hernández

Director Técnico: André Jardine

Primer tiempo

América pegaría primero

A pesar de tener un buen inicio, sería el cuadro de las Águilas, quien se adelantaría en el marcador, tras un mal rechace de la zaga defensiva celeste, con un disparo de Nestor Araujo, el cual pegaría en Illian Hernández y se metería al arco, para que en el minuto 9, Los de Coapa abrieran el marcador.

Buena respuesta por parte de Los Celestes

Prácticamente, después de haber recibido gol, Cruz Azul tendría una gran respuesta consiguiendo el empate al minuto 11. Ángel Baltazar Sepúlveda, tras un gran pase de Lorenzo Faravelli, donde el mexicano se quitaría de encima a Óscar Jiménez y pondría el encuentro en tablas.

El segundo golpe lo pondría el Ame

Tan solo unos minutos de haber igualado, tras una serie de rebotes dentro del área, Álvaro Fidalgo, se encontraría con el balón en el área, después de que su primer intento mando la pelota al palo, en el rebote la mandaría a guardar y al minuto 17, Las Águilas recuperarían la ventaja.

Desafortunada lesión de la América

Al minuto 28, Álvaro Fidalgo, sufrió una lesión que le hizo imposible seguir, por lo que veremos la evolución del español.

América estuvo cerca del tercero

Salvador Reyes, saco un disparo el cual fue desviado por parte de la defensa cementera y en consecuencia el balón pego en el poste.

Foto: Twitter CRUZ AZUL

Cerca el empate cementero

Sobre el final del primer tiempo, Carlos Rotondi, haría una espectacular jugada y sacaría un gran disparo, para mala fortuna de los cementeros, la redonda se estrellaría en el travesaño. Aunque en el rebote vendría un centro por parte de los azules, donde Nacho Rivero remataría de cabeza, pero desafortunadamente el balón saldría desviado de la cabaña defendida por Óscar Jiménez.

Foto: Twitter CRUZ AZUL

Segundo tiempo

La igualdad llegó rápido

Al minuto 50 tras un gran centro razo por parte del lateral uruguayo, Camilo Cándido, Carlos Rotondi, con una gran jugada dentro del área de la América, el argentino logró vencer a Óscar Jiménez y así poner el empate una vez más en el marcador,

Poco tiempo después llegó la siguiente anotación

En un gran contragolpe ejecutado por Los Celestes, Alexis Gutiérrez, le daría el balón a Camilo Cándido, para que nuevamente se la pusiera a Rotondi y con un gran zurdazo al minuto 57, pondría el tercero y firmaría la remontada de Cruz Azul.

Partido muy intenso

A pesar de que fue un juego lleno de goles, en los minutos siguientes fue un partido de ida y vuelta, en un compromiso, con muchas emociones en los dos arcos, donde Las Águilas buscaban la igualdad y una Máquina dirigida por Martin Anselmi que quería sellar el triunfo, a pesar de esto el resultado ya no se movió.

Final del partido

El compromiso jugado en Los Ángeles entre Cruz Azul y Club América, finalizó con un marcador de 3-2 en favor a Los Celestes, en un duelo donde hubo goles, pasión, emociones y sobre todo un partido amistoso que de amistoso no tuvo nada.

Foto: Twitter CRUZ AZUL

¿Qué sigue para los dirigidos por Martin Anselmi?

Cruz Azul jugará este sábado 30 de marzo ante Los Pumas de la UNAM, en Ciudad Universitaria, a las 21:00 horas (CDMX), en el encuentro de la Jornada 13 del Clausura 2024, en busca de los tres puntos, de cara al cierre del torneo.

Resumen del partido