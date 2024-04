El día de ayer 31 de marzo de 2024 el estratega argentino, Mauro Gerk tuvo su conferencia de prensa post partido frente al Atlas. Tocó temas como el mismo encuentro de ayer, el tema de la elección de portero, los dos objetivos que se puso el equipo, entre otros temas.

Comenzó la conferencia de prensa hablando sobre el mismo encuentro de ayer. Gerk mencionó que fue un encuentro difícil aunque el Atlas no está pasando por un buen momento, pero en el encuentro de ayer no se notó. Admitió que en el primer tiempo el Atlas fue mejor defensivamente, pero en el segundo tiempo ajustaron y encontraron tranquilidad con la expulsión, el penal atajado de Allison y el gol de último momento.

Tocó el tema de Pablo Barrera. "Con su edad, juega como si fuera un chavo". Gerk está muy contento con su actuación y felicitó a todo el equipo por el esfuerzo.

Prosiguió la conferencia con el bolado entre ambos porteros: Fernando Tapia y Guillermo Allison. Mencionó que es una decisión muy complicada de tomar, ya que uno es un portero jóven que ha atajado muy bien y un portero con experiencia que también ha atajado muy bien, pero Gerk ya tomó su decisión: "Cuando hablé con ellos les dije que de acá al final iban a atajar cuatro partidos cada uno".

Siguió la conferencia hablando sobre el equipo en sí, y mencionó que no es casualidad que haya ganado los últimos tres encuentros ya que es un equipo muy complicado de enfrentarse. Mencionó una cosa muy importante para todos los fanáticos: "Con estos tres puntos si mal no me salen las cuentas yo creo que ya no pagamos la multa..." Ese es el primer objetivo de Gerk, y el segundo es soñar por la liguilla.

Le preguntaron a Gerk: ¿Qué es lo que cree que hace a este equipo tan peligroso, tan complicado...? A lo que él respondió "Pelear, humildad y sacrificio; creo que son las bases que le inculcamos a los jugadores."

Gerk sabe que sus últimos encuentros serán doblemente difícil, ya que todos los partidos que le faltan son equipos por debajo de Gallos, y todos van a pelear por esos puestos.

Una de las últimas preguntas fue acerca del resurgimiento del equipo. Mencionó que cuando llegó al equipo, después de la tragedia del 5 de marzo fue algo muy complicado, tuvo que rearmar el equipo con la ayuda de todo el cuerpo técnico. Aunque el primer semestre fue muy malo, él sabía que la directiva confiaba en el trabajo. El 2023 fue mucho mejor con la Leagues Cup. Lo importante para él es que el equipo sume una cantidad de puntos parejo. Sabe que el equipo ha ido de menos a mas.

Al final habló acerca del reconocimiento de todos. Gerk dijo que a todos los técnicos les llena de orgullo cuando los periodistas y los entrenadores del equipo contrario hablan bien de ellos.