El estadio Corregidora fue sede del décimo encuentro del Clausura 2024 dónde Querétaro recibió a Santos en punto de las 19 hrs. Un partido dónde Gallos buscaba continuar con su racha positiva, dónde la visita se jugaban una racha desde el 2021 venciendo a Querétaro de visita, además de que los queretanos habían tenido buenos números consiguiendo anotar en cada uno de sus duelos disputados desde noviembre del 2023, ésta última terminó en este duelo.

Con un protocolo previo al arranque con invitados especiales, unos caninos, además de mostrarse un estadio con más afición que en ocasiones anteriores, el encuentro dio arranque.

Desde el primer minuto Querétaro fue quién se lanzó al frente en busca de generar peligro en el arco de Acevedo, quien no lograba ordenar de buena forma a su defensa.

Sin embargo Santos comenzó a ganar terreno y a generar peligro y jugadas hiladas, fue al 24' cuando Echeverría llegaba al arco loca, sin embargo un buen achique de Allison evitaba que llegara el primero de la visita. Diez minutos más tarde Alberto Ocejo lograba quedar sólo frente al mismo cancerbero, pero el balón se iba rozando la esquina del arco.

Fue al 38' cuando Gularte lograba poner el primero de los emplumados, pero tras revisar la jugada, Govea habría sido derribado por Barbieri previamente, siendo anulado el primero tanto de la noche.

Para el complemento ambos equipos salieron de la misma forma, seis minutos más tarde Acevedo se vestía de héroe evitando el mismo del Gallo, luego de un gran disparo a su arco. Para el 61' se vinieron las primeras modificaciones, buscando generar mayor peligro dentro de las áreas.

Harold Preciado decidió disparar de larga distancia al arco de Allison para el 67' sin embargo, el esférico se iba muy desviado sin lograr generarle peligro alguno. Siete minutos más tarde, el arquero queretano nuevamente se hacía presente y desviada un trallazo de Ramiro Sordo.

Fue al 75' cuando cayó el único tanto de la noche, dónde tras un tiro de esquina por parte de la visita, un recentro de Pedro Aquino le permitió a Harold Preciado empujar el esférico dentro del arco queretano, mismo que Allison no alcanzó a rechazar.

Gallos se mantuvo encima la recta final del encuentro, disparos y jugadas de Jordan Sierra, Gómez, Rubín, además del debutante Aldahir Pérez, buscaron generar peligro sin lograr empatar las acciones para los locales.

El partido culminó en favor de los guerreros uno por cero, cortando la buena racha de Gallos de dos victorias de manera consecutiva.

Tras este resultado, Ignacio Ambriz salió a hablar de su segunda victoria cómo técnico de Santos: “Me siento tranquilo porque al final los jugadores han respondido a la exigencia que tanto Dante, Braulio y yo deseamos porque el equipo no la estaba pasando nada bien. Estábamos muy abajo en puntos, seguimos estando, tampoco es para echar muchas flores, pero me quedo tranquilo porque ha crecido el compromiso cada día de ir mejorando individualmente, colectivamente, y hoy nos vamos contentos por sumar tres puntos”.

También habló del cómo el equipo ha logrado tomar su idea de juego y plasmarla: “Uno cuando es entrenador y quieres plasmar rápido tu idea, cuesta; pero me he encontrado con jugadores muy dispuestos. Para mí, donde hemos crecido es el compromiso interno, saber que no es nada bueno estar perdiendo, recibir demasiados goles”.

“El equipo sí está un poco mentalmente lastimado, pero yo los invité a que disfrutáramos, el fútbol es para disfrutarlo, con una idea que yo tengo. Ahora nos acompañan dos buenos resultados que nos permiten tomar confianza, es aire puro”.

Alineaciones

Querétaro | Guillermo Allison; Omar Mendoza, Francisco Venegas, Miguel Barbieri, Raúl Sandoval, Emanuel Gularte; Federico Lertora, Kevin Escamilla; Pablo Barrera, Ettson Ayón, Facundo Batista.

Santos | Carlos Acevedo; Emmanuel Echeverría, Ismael Govea, Matheus Doria, Rodríguez, Bruno Amione; Alan Cervantes, Pedro Aquino, Diego Medina; Alberto Ocejo, Harold Preciado.