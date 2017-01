Benjamín Palazuelos: "Tenemos que levantar la mano"

(Foto: Dorados de Sinaloa)

Dorados de Sinaloa continuó este lunes con sus trabajos de preparación, en las instalaciones del Splash Club, previo a lo que será la Jornada 3 de la Copa Corona MX, donde tendrán que sumar sus primeros puntos si es que quieren mantener las esperanzas por avanzar a la siguiente ronda.

Benjamín Palazuelos, uno de los jóvenes que verá acción dentro del certamen copero, habló con los medios de comunicación sobre el encuentro que sostendrán contra los Rayados de Monterrey y la gran oportunidad que tendrá para demostrar su nivel y que el técnico se siga fijando en él.

“Va a ser un partido complicado, sabemos del potencial con el que cuenta Monterrey pero ahí es donde nosotros tenemos que levantar la mano demostrando nuestro fútbol, aprovechando las oportunidades para ser tomados en cuenta en la liga”, comentó.

El defensor de 20 años de edad recordó su breve paso por la ‘Pandilla’, donde formó parte de las fuerzas básicas. Sin embargo, dejó en claro que su presente está con el equipo de Sinaloa

“Estuve en Rayados en las fuerzas básicas alrededor de tres años, me desarrollé futbolísticamente allá pero lamentablemente no se me dieron las cosas. Dorados ahora me brindó una segunda oportunidad y aquí estamos echándole todas las ganas”, expresó.

Por último, el jugador de la Segunda División se refirió al esfuerzo que hace en cada entrenamiento para seguir teniendo participación con el primer equipo, esperando ser tomado en cuenta por el director técnico Gabriel Caballero en los próximos partidos.

“Todos los días me esfuerzo al máximo porque uno nunca sabe en qué momento te puede llegar esa anhelada oportunidad y hay que aprovecharla de la mejor manera para seguir siendo tomado en cuenta en otros partidos”, finalizó.

El camiseta #81 del 'Gran Pez' inició como titular en el último partido del torneo de copa, cuando recibieron a los Bravos de Juárez. Mientras que en la Liga de Nuevos Talentos, ha disputado los dos encuentros desde el arranque y ya marcó su primera anotación.