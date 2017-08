Diego Ramírez: "No encontramos los espacios para finiquitar el partido"

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

Dorados de Sinaloa mantuvo su paso perfecto en el Ascenso Bancomer MX al rescatar la victoria en el tiempo de compensación frente a los Leones Negros de la UdeG, en la cancha del Estadio Banorte, con lo que llegó a doce unidades y se quedó en solitario como el líder de la tabla general.

Diego Ramírez habló en conferencia de prensa tras conseguir su cuarta victoria como director técnico del conjunto sinaloense, en un encuentro que tuvieron dominado durante toda la primera mitad pero que se les complicó en los instantes finales, a pesar de que los universitarios se quedaron con un hombre menos.

“No terminamos el partido antes porque no se prestó la posibilidad, eso fue lo que intentamos. Un poco de análisis no vendría mal para darse cuenta que el equipo de UdeG en el primer tiempo no propuso nada y que se tiró atrás, es muy respetable su forma de proponer el partido y desafortunadamente eso nos complicó. Quizá el error nuestro fue no tener la capacidad de encontrar los espacios necesarios para finiquitar el partido desde el primer tiempo”, comentó.

Con todo y que se trataba de un choque entre el superlíder y el sotanero del campeonato, dentro del terreno de juego las cosas fueron muy diferentes a lo que aparecía en el papel, por lo que el técnico del equipo de Sinaloa reconoció que ya no existen partidos fáciles en ninguna liga.

“Si nos vamos a las estadísticas es clara su situación en la tabla, la verdad es que me importa muy poco su lugar en la tabla, su nómina, ese es un problema de ellos. Hoy en día no hay partido fácil y te encuentras en cualquier liga cada jornada un partido que es muy parejo a pesar de las situaciones en la tabla”, declaró.

La próxima semana, el ‘Gran Pez’ tendrá que superar un prueba complicada si quiere seguir en lo más alto de la tabla general, cuando visite al sublíder Alebrijes de Oaxaca en una plaza en la que históricamente no la ha pasado nada bien.

“Los partidos hay que jugarlos, sabemos que Alebrijes está peleando arriba y que será un partido atractivo. Lo vamos a respetar igual que lo hicimos con UdeG y al igual que hemos estado respetando a todos los rivales, y, sin duda alguna, vamos a querer sacar un buen resultado en esa visita”, finalizó.