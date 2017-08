José Lugo: "Estoy agradecido por la confianza del cuerpo técnico"

Google Plus

(Foto: Aldair Miranda | VAVEL)

No todo fue negativo para Dorados de Sinaloa en su partido frente a los Diablos Rojos del Toluca, en la Jornada 4 de la Copa Corona MX, pues a pesar de la derrota y la eliminación, se presenció un nuevo debut en la cancha del Estadio Banorte. Se trata de José Rodrigo Lugo, quien es surgido la cantera y que se suma a su compañero José Ángel Coronel como los dos jugadores de la Segunda División que ya vieron actividad con el primer equipo en el Apertura 2017.

“Me sentí muy cómodo en la cancha, tenía la esperanza de poder debutar cuando me avisaron que saldría a la banca y estoy agradecido por la confianza del cuerpo técnico. Gracias a Dios se dio mi debut donde jugué medio tiempo, lastimosamente no se nos dio el resultado pero se hizo un buen juego en conjunto”, comentó el juvenil sobre su debut con el conjunto sinaloense.

El mediocampista culiacanense que ingresara al terreno de juego por Flavio Santos para el segundo tiempo compartió con los medios de comunicación lo que le dijo el director técnico Diego Ramírez instantes previos a efectuarse la modificación.

“Primero nos dio las indicaciones al ‘Canelo’ y a mí cuando íbamos a entrar en el inicio del segundo tiempo, me dijo que lo disfrutara, que le pusiera todas las ganas, que le metiera con todo a las jugadas y que él me tiene la confianza”, señaló.

Con veinte años de edad, el camiseta #91 del equipo de Sinaloa reconoció que este debut lo motiva para trabajar más fuerte, buscando aparecer de nueva cuenta en el siguiente partido de copa y en alguna convocatoria del Ascenso Bancomer MX.

“La verdad es que el debut de ayer me transmite mucha motivación para seguir adelante, seguir trabajado, esforzarme el doble y trabajar para ser tomado en cuenta en el próximo partido de copa ante Leones Negros y también para ser convocado en el torneo de liga”, concluyó.