Ludueña hace frente al mal momento que atraviesa la Jaiba Brava

Foto: David Fuentes

Luego de un mal inicio de torneo con puntos perdidos en los últimos minutos, carencia de gol y la derrota de la edición 30 del Clásico Tamaulipeco, la Jaiba Brava nuevamente se encuentra ante un mal momento, razón que ha causado la molestia de parte de su afición, ya que aunque falta mucho camino por recorrer, el descenso sigue presente.

Ante la adversidad salió al frente por cuenta propia el capitán celeste Daniel Ludueña, quien al terminar una mañana de entrenamiento en el estadio Tamaulipas solicitó la apertura de un espacio para dar la cara y hablar sobre el mal momento que actualmente atraviesan.

Apenado aún por la derrota ante Correcaminos, el ‘Hahita’ mencionó lo difícil que es salir y hablar ante la afición teniendo presentes los malos resultados que los han acompañado.

“A nadie le gusta perder, a nadie le gusta llegar a la casa con la cabeza en bajo y que tus hijos, tu familia te pregunte como saliste (sabiendo que perdiste), la verdad que no es algo lindo, por eso es decirle a la gente que no solo somos los primeros apenados, somos los que no queremos estar en esta situación pero que la vamos a revertir”, dijo el capitán de la Jaiba Brava.

Agregó, “hay días que sales bien, hay días que sales mal, somos seres humanos y los cuales a veces te equivocas, no hubiéramos querido que pasara y menos en un clásico pero pasó, nos sigue doliendo y en la semana nos va a seguir doliendo hasta el día sábado que nos metamos a la cancha y que saquemos ese orgullo que realmente tenemos dentro”.

Por primera ocasión luego de su llegada al club porteño pudimos apreciar a un Daniel Ludueña molesto consigo mismo, molesto por no haber logrado los resultados deseados, pero también seguro de si mismo y sus compañeros, con una gran convicción en darle la vuelta a los malos resultados que han obtenido.

“Trabajar, volver a las bases y volver a hacer lo que cada uno estaba haciendo creo que ese va a ser el camino correcto para volver a conseguir una victoria que nos de tranquilidad a nosotros, que nos de tranquilidad al club, a la directiva, al cuerpo técnico y a la gente que también lo necesita como nosotros", mencionó el diez jaibo.

En la agenda de la fecha cinco del Tampico Madero se encuentra el equipo con el cual disputo el ascenso hace poco más de un año, Potros UAEM, conjunto que tendrá acción entre semana al enfrentar en Copa MX al Club América.