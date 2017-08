Entrevista. Cristina Ferral y su llegada al Olympique de Marsella

Google Plus

La joven mediocampista de 24 años de edad, Cristina Ferral, platicó con VAVEL México sobre su carrera en el ITESM Monterrey (cinco campeonatos nacionales), la Universidad del Sur de Florida, además de su reciente llegada a el Olympique de Marsella, equipo campeón de la liga local (Liga Francesa Femenil) y de la Champions League. Cristina tuvo éxito desde los inicios de su carrera, ha obtenido cinco títulos nacionales.

Una conversación fluida con la futbolista tampiqueña que ha convertido en realidad el sueño de jugar en uno de los clubes europeos de mayor renombre.

Pregunta. ¿Cuál fue la clave para conseguir tus logros a tan temprana edad?

Respuesta. Creo que vino desde la disciplina que tuve en Tampico, en donde estuve entrenando casi siete años antes de irme a Monterrey. Empecé desde chica con una disciplina de alto rendimiento y yo creo que eso me fortaleció tanto física como mentalmente para poder ser una jugadora destacada y sobresalir un poco.

P. ¿Cómo se da tu llegada a la Universidad del Sur de Florida?

R. Una empresa que se dedica a mandar estudiantes deportivos a Estados Unidos me ayudó. El entrenador de University of South Florida se interesó mucho en mí, afortundamente se dieron las cosas y por allá estuve dos años.

P. Con los USF Bulls fuiste pieza fundamental en las dos campañas que participaste: jugaste la mayor parte de los partidos, y en el segundo año fuiste nombrada la jugadora defensiva del año. ¿Por el tipo de formato de fútbol colegial, la preparación física y mental es muy diferente al fútbol profesional?

R. En lo personal siempre trato de cuidar todos los detalles; tanto descanso, alimentación, entrenamientos; trato siempre de entregarme al máximo. En cuanto a mi preparación yo he tratado de seguir los pasos de cuando estuve en USF y en el Tecnológico de Monterrey, en donde también tenía muy buenos entrenamientos, pero no tan diferentes. Siempre he tratado de dar lo mejor de mí.

P. Formas parte de una generación de fútbol femenil en México que ilusiona bastante y que ha roto paradigmas; ahora es más frecuente que estén en otras ligas y que hay un crecimiento notable en el fútbol femenil mexicano. ¿Qué consideras que le falta a México para trascender en otras instancias, torneos, mundiales?

R. Yo creo que a nivel mundial para poder competir debes tener una muy buena preparación; tanto giras, como estar jugando contra otros equipos, otros países para selección. Ahora, con el apoyo de la Liga MX Femenil, se abrirán más puertas y más jovencitas querrán jugar fútbol profesional.

P. El tema Liga MX Femenil. Se habla mucho de esta propuesta; que es muy ilusionante, que abrirá muchas puertas. ¿Qué pros y contras encuentras dentro de este nuevo proyecto?

R. Siento que es muy buena idea, es un buen proyecto, que el fútbol femenil crezca en México y poder competir a nivel mundial, sacar una selección de jugadoras que estén jugando constantemente. No le veo tantas contras, la única parte sí sería el límite de edad, siento que se cerró mucho, sé que es para jovencitas que vienen desarrollando el fútbol y que cuando lleguen a cierta edad sean muy profesionales, pero creo también que le cerraron un poco a las futbolistas mayores.

P. En los últimos años se ha comentado que son varias las mexicanas que han logrado llegar a equipos del viejo continente. ¿A qué crees que se deba que estén volteando la mirada hacía las futbolistas mexicanas, qué es lo que caracteriza y lo que ofrece la futbolista mexicana a Europa?

R. Yo creo que las futbolistas mexicanas somos muy comprometidas y muy aguerridas, buscamos dar lo mejor de nosotras a pesar de que no se cuenta como en otros países con el apoyo suficiente para giras y estar constantemente en partidos a nivel internacional. Ven el talento, en México hay mucha técnica y muchas jugadoras que se atreven, que como te digo son muy guerreras en la cancha, yo creo que eso es lo que ven los entrenadores extranjeros.

P. Hablando un poquito más de lo que ha sido tu llegada al Marsella, ¿cómo se da el contacto y cómo logras cumplir este sueño?

R. Cuando me gradué de la Universidad de Florida, hicieron un vídeo de mis mejores momentos y el entrenador del Olympique de Marsella lo ve, empieza hablar con mis agentes a los que les empezó a preguntar los requisitos para que me viniera a jugar a Francia; así se dio el contacto con el entrenador.

P. ¿Cómo te has sentido?

R. Realmente bien. Lo que más temía era el recibimiento de mis compañeras y entrenadores, pero la verdad fue algo maravilloso, están muy atentos; por lo pronto soy la única extranjera, creo que va a venir otra portera canadiense al Olympique, pero sí han estado muy atentos y alegres conmigo a pesar de que no hablo francés. Estoy muy contenta y fue un impacto muy positivo el recibimiento que tuve por parte del equipo, ya me siento un poco más acoplada a los entrenamientos.

P. ¿Qué les dirías a las futbolistas que hoy están en el nuevo proyecto de la Liga MX y que ven posible conseguir sus sueños?

R. Que le echen muchas ganas, en cada entrenamiento aprendan algo nuevo. Es muy importante que no dejen la escuela, es algo que va a fortalecer mucho en el fútbol en habilidades cognitivas, con organización todo se puede llevar de la mano. En México aun no podemos vivir del fútbol femenil, falta que se desarrolle más, por eso es importante tener una carrera profesional para un futuro.