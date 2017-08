Atlas y Alicia Cervantes cortan el paso perfecto de las Rayadas

Google Plus

Monterrey: Ramírez; Estrada, Leyva, Mejía, García, Castillo; Bernal (C) (Melo, min. 60), Ochoa, De León, Carreón; Verdirame.

Atlas: Arana; Grano, Varela (C), Torres, Alcalá, Brizuela (Zavala, min.45); Sotelo, García (Duarte, min. 74), Maldonado (Sandoval, min. 77); Santana y Cervantes.

Con cambio de sede para el conjunto de Atlas, de jugar su primer partido en Chapalita, ahora lo harán en Colomos para disputar sus encuentros como local. Este sábado por la mañana recibió a las invictas Rayadas de Monterrey que marchaban con paso perfecto, Atlas se lo quitó por marcador de (4-2) que batalló en el segundo tiempo ya que fue alcanzado, pero terminó por definir en la recta final el juego y llegar a los primeros lugares de la Liga Femenil.

Dominante se mostraron las Rojinegras en el inicio del cotejo, donde hubo la eventualidad para el conjunto visitante que solo tuvo dos jugadoras en la banca debido a que no llegaron a tiempo a la sede del juego. Esto no fue impedimento para que se llevará a cabo el juego, y Atlas abrió rápido el marcador con gol de Alicia Cervantes apenas al minuto 10’. La jugada se llevó a cabo con un trazo largo por la banda derecha, sirvió Santana a Cervantes y definió después de controlar el balón en el área chica.

10' ¡Gooooolde Atlas!

Mayra Santana sirve para Alicia Cervantes que recorta y define.

La Furia ya lo gana 1 por 0. pic.twitter.com/ASWziHNhcL

— Atlas Femenil (@AtlasFCFemenil) 19 de agosto de 2017

Con la anotación, tuvo la calma Atlas para dominar el encuentro que seguía dando peligro con los trazos que rebasaban la línea buscando a la atacante Cervantes; tuvo otra oportunidad pero que no pudo dar dirección a portería debido a la buena salida de la arquera y en otra ocasión Paola Brizuela no pudo definir tampoco. Mientras que la Rayadas atacaban con Pamela Verdirame que estaba muy sola arriba y no podía ante la zaga rojinegra.

Para el segundo lapso se mantuvo la tónica del primer tiempo con dominio de las locales y repetían la dosis de un gol tempranero. Maritza Maldonado en tres cuartos de cancha sirvió a Alicia Cervantes que cruzó el esférico ante la salida de Ramírez y poner el (2-0) al minuto 52. Era una ventaja ya importante para las tapatías que poco a poco fueron bajando la intensidad en el juego.

52' ¡GoOOooLDE ATLAS!

Alicia Cervantes lo hace de nuevo, deja a dos jugadoras en el camino y sacude las redes.

Atlas 2-0 @RayadosFemenil pic.twitter.com/sCDlBz2a8L

— Atlas Femenil (@AtlasFCFemenil) 19 de agosto de 2017

Siguieron buscando aumentar la ventaja ‘Las Margaritas’ pero la puntería no era fina a pesar de malas salidas de la arquera regiomontana. Pagaron caro el no aprovechar sus opciones de gol, porque en apenas seis minutos las Rayadas empataron el encuentro. Regresaron en el juego ‘La Pandilla’ gracias a su delantera Pamela Verdirame, primero con un gran gol de fuera del área al 73’ y pasaron los minutos para que al 79’ solo empujara Pamela un pase de Angela Carreón.

Antes estos dos baldes de agua fría que recibía el equipo dirigido por Jorge Rodríguez, parecía que se les escurría el resultado positivo de las manos. Pero al minuto 84’ llegó de nueva cuenta la alegría a Colomos con el gol de Amanda Zavala. La delantera aprovechó un rebote dentro del área, sacando tiro que techó a la arquera pegando en el travesaño y después metiéndose a la portería para recuperar la ventaja al minuto 85’.

83' ¡GOOOOOL DE ATLAS!

¡Amanda Zavala sorprende de media distancia y vence el marco rival!

Atlas 3-2 @RayadosFemenil pic.twitter.com/OQ6DPEgqkQ

— Atlas Femenil (@AtlasFCFemenil) 19 de agosto de 2017

Se acaba el tiempo en la cancha del ‘Pistache’ Torres y una infracción de la arquera rayada sobre la capitana Marcela Varela era suficiente para marcar la pena máxima. Alicia Cervantes cerraba su gran actuación cobrando el penal a la izquierda al minuto 92’ y así convertir su primer hat-trick en la Liga Femenil. Con este resultado, llega Atlas a nueve unidades alcanzando en la punta al propio Monterrey y Chivas.