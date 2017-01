Google Plus

Guía VAVEL Clausura 2017: Chivas

Cada temporada trae consigo nuevos retos, aspiraciones y expectativas, cosa que aplica para todos en general, especialmente para aquellos que siguen con una deuda por cumplir ante su gente. Chivas deberá tener en mente que su realidad ha cambiado de forma paulatina, cosa que incluye las metas que se crean para el final del semestre. Con Matías Almeyda se han comentado muchas cosas desde su llegada, hasta ahora, punto en donde se le reconoce el cambio de ambiente en el equipo, que pasó de la media tabla para abajo, peleando el descenso, hasta ahora, en donde los problemas porcentuales ya parecen irse olvidando y ahora toca el siguiente paso: el título.

El año de los tapatíos resultó en una mejora a comparación de ocasiones anteriores: 22 victorias, 17 victorias, 14 derrotas, 61 goles a favor, 47 en contra, entre los torneos de Liga y Copa, adjunto a la final de la Supercopa MX que levantaron frente a Veracruz.

Entre los saldos positivos también se encuentran el subcampeonato de la Copa MX Apertura 2016 y entrar como cuarto lugar a la fiesta grande de la liga, pese a que después no pudieron conseguir la meta implícita de eliminar al rival odiado para “arruinar” la celebración en curso.

Es evidente la mejora, sin embargo, no puede haber conformismo, considerando que los aficionados esperan con una desesperación mayor el campeonato local, el cual deberá ser la siguiente meta para el Rebaño Sagrado, cambiar la mentalidad del equipo que buscaba no caer en el Ascenso MX, a un equipo ganador como la historia sugiere, pues ya son más de 10 años desde el último galardón de Liga.

Para esto Chivas mantuvo su base intacta, dejando ir a algunos jugadores con menos minutos, ya sea como préstamo o venta definitiva, pero siguen los jugadores que llegaron como refuerzo el semestre pasado y los jóvenes que le dieron frutos al timonel argentino, con un par de elementos nuevos que ilusionan a los aficionados para materializados sus sueños de ver a Chivas en lo más alto otra vez, cualquier otro resultado tiene razón de ser mal visto por la fanaticada.

Almeyda no solo se ha quitado de encima las numerosas acusaciones de ser alguien que no encaja para el reto, abandonó los miedos del cociente y aunque no ha sido fácil ni de la forma más regular posible, el trabajo con tiempo le da actualmente la confianza en el banquillo, pero es momento de avanzar al siguiente nivel; tras su llegada prometió despertar al gigante, ese objetivo empieza desde hoy.

Altas para el Clausura 2017

Rodolfo Pizarro: Uno de los peces gordos en el pasado Draft fue el mediocampista salido de la cantera de los ‘Tuzos’: Rodolfo Pizarro. Originario del norte del país, llega al conjunto tapatío por un contrato a cinco años y buscando ser un gran referente en la historia del Guadalajara. Gracias a su plurifuncionalidad, puede adaptarse a cualquier posición de medio campo hacia adelante; pero su mejor funcionamiento tanto con Pachuca como con Selección Mexicana han sido jugando detrás del centro delantero. En juegos de preparación, Almeyda lo ha puesto en dicha posición y es muy posible que arranque aquí en el primer duelo.

Guillermo Martínez: Un delantero joven con gran habilidad para rematar de cabeza y que curiosamente también proviene de las inferiores del Pachuca es Guillermo Martínez. El último año se estuvo probando en el Ascenso MX logrando hacerse de un puesto titular con Lobos BUAP y Coras Tepic, donde consiguió una cantidad de once tantos. Llega para suplir la baja de Marco Bueno que partió a los Rayados de Monterrey y pelear por la titularidad con Ángel Zaldívar y Alan Pulido.

Carlos Fierro: La última incorporación para este Clausura 2017 se trata del regreso del campeón sub-17 en 2011 Carlos Fierro, después de estar un año a préstamo con Gallos Blancos. No tuvo ni los minutos esperados ni que despertará el olfato de goleo que esperaban las Chivas, por lo que será difícil que este de entrada en el once inicial. Gracias a que Fierro ha cambiado su posición al medio campo, tendrá una férrea competencia con Carlos Cisneros y Néstor Calderón, por lo que podría ver más actividad en la Copa MX.

Bajas para el Clausura 2017

Carlos Peña: El 'Gullit' fue el primero que dijo adiós del Rebaño luego de un torneo para el olvido donde solo pudo anotar un gol en los seis juegos que disputó en el Apertura 2016, números muy contratantes a comparación del torneo en el que llegó, el Clausura 2016, donde anotó en ocho ocasiones en los 19 partidos que disputó, siendo el máximo romperredes del Rebaño Sagrado. Volvió al equipo donde mostró su buen fútbol, el León.

Marco Bueno: Delantero que pasó sin pena ni gloria por las filas rojiblancas. Bueno solo inició como titular en cuatro partidos, siendo sustituto en 11 cotejos. Anotó dos goles y logró una asistencia, cifras muy bajas que dieron como resultado su baja del equipo y tu arribo a los Rayados de Monterrey.

José Antonio Rodríguez: Toño solamente tuvo participación en el torneo de Copa MX, en donde el Rebaño llegó a la final y terminó quedándose con el subcampeonato de la misma. En la semifinal ante América en dicho certamen atajó el penal decisivo a Oscar Mares en el que el Guadalajara se llevó el pase ante su acérrimo rival, el América. Para este torneo Clausura 2017 vestirá la casaca del León.

Carlos Villanueva y Daniel Ríos | Tras tener pocos (prácticamente nulos) minutos con el primer equipo del Rebaño, emigraron a Coras Tepic, donde buscarán conseguir mayor regularidad para en un futuro, poder volver a Chivas a demostrar su calidad.

Hombre a seguir

Las Chivas se preparan para encarar un nuevo torneo, y como tal, buscan competir en lo más alto de la Liga MX, por ello, el cuadro dirigido por Almeyda intenta hacerse de los mejores jugadores del medio nacional, como es el caso de Rodolfo Pizarro, quien llega con los blasones y cartel de figura, siendo una de las jóvenes promesas del fútbol mexicano, el surgido en las fuerzas básicas del Pachuca es sin duda, un gran prospecto con gran futuro.

Pizarro es un jugador total, pues puede jugar prácticamente en todas las posiciones demedio campo y ataque, exceptuando la de centro delantero. Su fútbol vertical y técnica depurada hacen de él un futbolista exquisito digno de admirar en el rectángulo verde.

El Director Técnico

Matías Almeyda comenzará su tercera temporada con Guadalajara desde su llegada al club en septiembre de 2015. En ambos torneos completos El ‘Pelado’ llevó a su equipo a cuartos de final, eliminado en ambas ocasiones por el América.

Al igual que en el Clausura 2016, Almeyda modificó su parado táctico en el transcurso del Apertura. Tras iniciar con el 4-3-3, la llegada de Alan Pulido llevó al argentino a probar con dos centros delanteros y dejar sólo a Orbelín Pineda y Michael Pérez en medio campo. Este cambio le llevó a perder el dinamismo que lo guió a la victoria en el Clásico Nacional, además de caer ante equipos importantes como Tigres y Pachuca tras perder la batalla en media cancha.

En la recta final del torneo regular, Chivas fue perdiendo fuerza y no logró sacar triunfo en los últimos cinco juegos, incluyendo la final de Copa MX ante Querétaro y la liguilla ante América. Almeyda fue cuestionado por dejar en la banca a un hombre experimentado como José Juan Vázquez y a un hombre clave en la primera parte del torneo como Eduardo ‘Chofis’ López. Adicionalmente el argentino era criticado por alinear a Carlos ‘Gullit’ Peña a pesar de su mal momento y desaprovechar a Néstor Calderón, refuerzo que a menudo era utilizado como medio centro.

Para este torneo Chivas desembolsó una fuerte cantidad para hacerse de los servicios de Rodolfo Pizarro. Almeyda no descartó la posibilidad de utilizar al tamaulipeco como lateral derecho, aunque también ha dejado claro que los ‘millones no juegan’.

A pesar de la mejora y el buen funcionamiento del equipo, Almeyda estará comprometido a llevar al menos un trofeo a la vitrina rojiblanca. Para ello el ex de River Plate dispone de un cuadro talentoso, dependerá de su estrategia y visión del juego la posibilidad de alcanzar los resultados anhelados por directiva y afición.

